Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 ноября 2018, 16:04



В Норильске выявили сильнейших тхэквондистов.

«Главной целю наших соревнований было приобретение спортсменами опыта, выполнение разрядов и отбор в сборную города для представления Норильска на первенстве края», - отметили в Норильской федерации тхэквондо. Впереди у норильчан – чемпионат России в Рязани 18-23 ноября, первенство Красноярского края в Сосновоборске и международный турнир в Израиле 24-25 ноября.

Просмотров:175 Соревнования прошли на базе Федерации тхэквондо Норильска (ул. Талнахская, 51) и собрали порядка 50 спортсменов – кадеты (12-14 лет) и юниоры (15-17 лет). Для некоторых из них турнир стал дебютным. Всего было разыграно девять комплектов наград, победителями же первенства стали: Кира Усинцева, Маргарита Петроченко, Станислав Никитин, Дмитрий Рубцов, Василий Андреев, Иван Немченко, Павел Романенко, Виталий Кудрицкий и Виктор Комаров.Впереди у норильчан – чемпионат России в Рязани 18-23 ноября, первенство Красноярского края в Сосновоборске и международный турнир в Израиле 24-25 ноября.