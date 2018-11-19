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19 ноября 2018, 16:10



Команда Норильской лиги КВН «Пепперони» попала в список лучших школьных команд Красноярского края.

В мероприятии приняли участие около 30 команд со всего края и соседних регионов: Новосибирск, Шарыпово, Богучанский район, Абакан, Минусинск, Канск, Курагинский район и Красноярск. С ребятами работали 18 опытных кавээнщиков, которые играют и играли в Первой лиге КВН, а также в Центральной лиге «Азия». Школьники учились поведению на сцене, актерскому мастерству, как сочетать, например, музыку и костюмы со стилем команды. Каждый день командам приходилось готовить новый материал, чтобы в итоге попасть в список сезона открытой школьной лиги КВН «Сибирь молодая». Наша команда в течение трех дней показывала хороший уровень выступлений. По итогам фестиваля «Пепперони» попала в список лучших школьных команд Красноярского края и получила приглашение в сезон открытой школьной лиги КВН Красноярского края «Сибирь молодая», который пройдет в феврале 2019 года в городе Красноярске.

Просмотров:186 В Красноярске в загородном лагере «КрасЭйр» прошла большая школа КВН в рамках фестиваля открытой школьной лиги КВН Красноярского края «Сибирь молодая», на которой побывала команда Норильской лиги КВН «Пепперони».В мероприятии приняли участие около 30 команд со всего края и соседних регионов: Новосибирск, Шарыпово, Богучанский район, Абакан, Минусинск, Канск, Курагинский район и Красноярск. С ребятами работали 18 опытных кавээнщиков, которые играют и играли в Первой лиге КВН, а также в Центральной лиге «Азия». Школьники учились поведению на сцене, актерскому мастерству, как сочетать, например, музыку и костюмы со стилем команды. Каждый день командам приходилось готовить новый материал, чтобы в итоге попасть в список сезона открытой школьной лиги КВН «Сибирь молодая».Наша команда в течение трех дней показывала хороший уровень выступлений. По итогам фестиваля «Пепперони» попала в список лучших школьных команд Красноярского края и получила приглашение в сезон открытой школьной лиги КВН Красноярского края «Сибирь молодая», который пройдет в феврале 2019 года в городе Красноярске.