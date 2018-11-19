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19 ноября 2018, 16:30

Университет «Активное долголетие» активно развивается в Норильске.


Слушатели Норильского филиала краевого народного университета «Активное долголетие» посещают занятия четырех факультетов: финансовой грамотности, ЗОЖ (здоровый образ жизни), английского языка и культура. Сейчас в университете уже 47 слушателей, и число их постоянно увеличивается.
По плану занятия должны проводиться по два раза в месяц по каждому направлению. Однако уже сейчас слушатели курсов заявляют, что этого им недостаточно.
По правилам «студенты» должны посещать занятия только своего факультета, а уже на следующий год выбрать для себя что-нибудь другое. Но норильские пенсионеры проявили большую активность и уже сейчас стараются побывать на занятиях смежных факультетов.
Как отметила ректор народного университета Эдилия Ерохина, с одной стороны, это радует, с другой – для преподавателей это дополнительная нагрузка.
«Сейчас в университете пять преподавателей. По условиям проекта за одно занятие они получают 300 рублей. Так предусмотрено краевым финансированием. Это, конечно же, небольшие деньги. Тем, не менее, учитывая пожелания слушателей университета, они готовы проводить внеплановые занятия, которые им никто не оплатит. Одно из таких занятий прошло сегодня, будут они проводиться и впредь. Так что наших преподавателей можно смело называть еще и волонтерами», - рассказала Эдилия Ерохина.
Сегодня в университете прошли занятия на факультете «Здоровый образ жизни», на котором помимо лекций по правильному питанию и здоровью предусматриваются и практические занятия. В частности, сегодня слушатели курса посетили тренировку по йоге.
А для студентов факультета «Культура» кроме теории планируются экскурсии в музее и картинной галерее, учащиеся также будут посещать тренинги по арт-терапии.
Кроме того, проводить тренинги с пожилыми людьми изъявила желание главный специалист отдела молодежной политики Елена Слатвицкая – занятия на командообразование тоже будут полезны активным бабушкам и дедушкам.
Напомним, самый северный филиал Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие» открылся в Норильске в конце октября. Главная его цель - вовлечение в активную и насыщенную жизнь горожан пожилого возраста. Занятия этого учебного года продлятся до конца апреля.

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