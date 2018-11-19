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19 ноября 2018, 17:17



С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч рублей.

В пресс-службе Федерального фонда социального страхования ТАСС пояснили, что для расчета размера пособия берут зарплату за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы за 2017 и 2018 годы составляют 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно. Это позволяет увеличить пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В 2019 году оно вырастет на 2 тысячи – с 24 до 26 тысяч рублей. Кроме того, до 4512 рублей увеличится минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Это пособие исчисляется, исходя из минимального размера оплаты труда. МРОТ с нового года увеличится до 11 280 рублей.

Просмотров:201 В 2019 году будет повышено пособие по беременности и родам. Сейчас оно составляет 282 тысячи, а в следующем году будет более 301 тысяча рублей.В пресс-службе Федерального фонда социального страхования ТАСС пояснили, что для расчета размера пособия берут зарплату за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы за 2017 и 2018 годы составляют 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно. Это позволяет увеличить пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В 2019 году оно вырастет на 2 тысячи – с 24 до 26 тысяч рублей.Кроме того, до 4512 рублей увеличится минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Это пособие исчисляется, исходя из минимального размера оплаты труда. МРОТ с нового года увеличится до 11 280 рублей.