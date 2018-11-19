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19 ноября 2018, 17:34



В Таймырском краеведческом музее в рамках V Региональных Рождественских образовательных чтений прошли встречи в двух секциях - «История и краеведение» и «Миссионерское служение Русской Православной Церкви».

музейной выставкой декоративно-прикладного искусства «Таймыр. Гений места», организованной при поддержке Агентства развития Норильска в рамках этнического фестиваля «Большой Аргиш». Сотрудники музея представили доклады, посвященные христианизации коренных народов Севера и выдающейся миссионерской деятельности в конце 19-го - начале 20-го века благочинного церквей Туруханского края Михаила Суслова. Представитель Норильска учитель начальных классов 4-й гимназии Лариса Нарушевич в докладе «Точка на карте. Часовня» рассказала о большой поисковой работе, которую проделали ребята и взрослые из православного центра «Север», связанной с историей станка Часовня, получившего название от находившегося в этом месте, в 15 километрах от будущего Норильска, Свято-Никольского деревянного храма-часовни. Завершила работу секций презентация миссионерского проекта Норильской епархии - книги «В память вечную будет праведник». Автор проекта владыка Агафангел и монахиня Илариона, руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых, рассказали о замысле и воплощении уникального издания, посвященного духовенству и мирянам, которые отбывали каторгу на территории Туруханского края во время сталинских гонений за веру. Книги переданы в музей и библиотеки Дудинки и поселков Таймыра. Владыка Агафангел поблагодарил Таймырский краеведческий музей за плодотворное сотрудничество и возможность проведения традиционных Рождественских чтений. Всем участникам были вручены сертификаты и подарки. В работе Рождественских чтений принял участие и представитель управления общественных связей губернатора Красноярского края Сергей Щеглов, который передал благодарственное письмо директору Таймырского краеведческого музея Ольге Корнеевой за большой вклад в развитие духовной культуры, сохранение православных традиций и содействие в гармонизации межнациональных отношений. Рождественские чтения продолжатся 20 ноября в Музее Норильска, где в 15 часов начнет работу секция «Образование и культура». На этой неделе, 22 ноября в 15 часов, также состоится заседание секции «Христианская семья - домашняя церковь», которая пройдет в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15. Рождественские чтения по различным направлениям продлятся в Норильске до 7 декабря.

Просмотров:162 Перед началом чтений епископ Норильский и Туруханский Агафангел ознакомился смузейной выставкой декоративно-прикладного искусства «Таймыр. Гений места», организованной при поддержке Агентства развития Норильска в рамках этнического фестиваля «Большой Аргиш».Сотрудники музея представили доклады, посвященные христианизации коренных народов Севера и выдающейся миссионерской деятельности в конце 19-го - начале 20-го века благочинного церквей Туруханского края Михаила Суслова. Представитель Норильска учитель начальных классов 4-й гимназии Лариса Нарушевич в докладе «Точка на карте. Часовня» рассказала о большой поисковой работе, которую проделали ребята и взрослые из православного центра «Север», связанной с историей станка Часовня, получившего название от находившегося в этом месте, в 15 километрах от будущего Норильска, Свято-Никольского деревянного храма-часовни.Завершила работу секций презентация миссионерского проекта Норильской епархии - книги «В память вечную будет праведник». Автор проекта владыка Агафангел и монахиня Илариона, руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых, рассказали о замысле и воплощении уникального издания, посвященного духовенству и мирянам, которые отбывали каторгу на территории Туруханского края во время сталинских гонений за веру. Книги переданы в музей и библиотеки Дудинки и поселков Таймыра.Владыка Агафангел поблагодарил Таймырский краеведческий музей за плодотворное сотрудничество и возможность проведения традиционных Рождественских чтений. Всем участникам были вручены сертификаты и подарки. В работе Рождественских чтений принял участие и представитель управления общественных связей губернатора Красноярского края Сергей Щеглов, который передал благодарственное письмо директору Таймырского краеведческого музея Ольге Корнеевой за большой вклад в развитие духовной культуры, сохранение православных традиций и содействие в гармонизации межнациональных отношений.Рождественские чтения продолжатся 20 ноября в Музее Норильска, где в 15 часов начнет работу секция «Образование и культура». На этой неделе, 22 ноября в 15 часов, также состоится заседание секции «Христианская семья - домашняя церковь», которая пройдет в библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15. Рождественские чтения по различным направлениям продлятся в Норильске до 7 декабря.