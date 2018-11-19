Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 ноября 2018, 18:23



По факту гибели Алексея Клешко возбуждено уголовное дело.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольги Шаманской, 19 ноября около 06.30 утра было обнаружено тело Алексея Клешко. Как установило следствие, первым, кто обнаружил тело, стала соседка погибшего. Сообщается, что Клешко выпал с 12-го этажа лестничного марша. При обыске в карманах брюк были найдены ключи и одна из записок. «Однозначно можно сказать, что записок было несколько, но их содержание не будет раскрыто в интересах следствия», - сказала Шаманская. Кроме того, отмечается, что следов посторонних лиц в квартире обнаружено не было. В настоящий момент следствие опрашивает свидетелей, соседей, а также коллег Алексея Клешко. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ст. 110 «Доведение до самоубийства».

Просмотров:207 Сегодня в следственном комитете РФ по Красноярскому краю прошел брифинг, главной темой которого стала смерть первого заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко, сообщает НИА-Красноярск.По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольги Шаманской, 19 ноября около 06.30 утра было обнаружено тело Алексея Клешко. Как установило следствие, первым, кто обнаружил тело, стала соседка погибшего.Сообщается, что Клешко выпал с 12-го этажа лестничного марша. При обыске в карманах брюк были найдены ключи и одна из записок.«Однозначно можно сказать, что записок было несколько, но их содержание не будет раскрыто в интересах следствия», - сказала Шаманская.Кроме того, отмечается, что следов посторонних лиц в квартире обнаружено не было.В настоящий момент следствие опрашивает свидетелей, соседей, а также коллег Алексея Клешко. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ст. 110 «Доведение до самоубийства».