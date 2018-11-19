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19 ноября 2018, 19:30



В Норильском музее боевой славы Союза ветеранов Афганской войны появилась интерактивная выставка.

Афганцы приобрели для музея манекены и обновили экспозицию. Теперь она приобретает вид интерактивной выставки, где каждый желающий сможет не только услышать рассказы участников войн, прикоснуться к экспонатам, но и воочию увидеть, как выглядели защитники Родины, так-сказать в 3*D режиме. Кстати, один из новых экспонатов музея будет представлять собой образ героя Советского Союза Игоря Чмурова. Подвиг Чмурова: 14 декабря 1985 года рота старшего лейтенанта А. Пескова отдельного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, в которой служил гвардии рядовой Игорь Чмуров, блокировала ущелье, в котором душманы создали опорную базу с большим запасом оружия, боеприпасов, продовольствия. Воспользовавшись снегопадом и туманом, противник предпринял попытку выбить советских воинов с занимаемых позиций. При поддержке огня безоткатных орудий, миномётов и крупнокалиберных пулемётов они повели атаку с разных направлений. В ходе боя крупные силы душманов атаковали позиции соседней роты. Возникла критическая ситуация. Командир роты Песков с двумя взводами выдвинулся на помощь соседям, оставив на господствующей высоте группу прикрытия, в которой был и пулемётчик Игорь Чмуров. Несмотря на то что противник, пытаясь захватить высоту, обрушил на позицию советского воина всю мощь своего огня, гвардии рядовой Чмуров, несмотря на тяжёлое ранение, вышел победителем и не отступил, с честью исполнив свой воинский долг… За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, указом Президиума Верховного Совета от 26 мая 1986 года гвардии рядовому Чмурову Игорю Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Уже на следующей неделе обновленный музей примет первых школьников. «Это яркий пример того, как мы можем и должны сохранять и передавать память и опыт молодому поколению!» - отмечают афганцы.

Просмотров:196 В субботу, 17 ноября, члены Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов (местное отделение КРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в г. Норильске) Валерий Шабурин, Андрей Мусатов, Фёдор Бабичев и Евгений Поляшенко собрались в музее боевой славы Союза и продолжили подготовку к предстоящему празднованию 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.Афганцы приобрели для музея манекены и обновили экспозицию. Теперь она приобретает вид интерактивной выставки, где каждый желающий сможет не только услышать рассказы участников войн, прикоснуться к экспонатам, но и воочию увидеть, как выглядели защитники Родины, так-сказать в 3*D режиме.Кстати, один из новых экспонатов музея будет представлять собой образ героя Советского Союза Игоря Чмурова.Подвиг Чмурова:14 декабря 1985 года рота старшего лейтенанта А. Пескова отдельного 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, в которой служил гвардии рядовой Игорь Чмуров, блокировала ущелье, в котором душманы создали опорную базу с большим запасом оружия, боеприпасов, продовольствия. Воспользовавшись снегопадом и туманом, противник предпринял попытку выбить советских воинов с занимаемых позиций. При поддержке огня безоткатных орудий, миномётов и крупнокалиберных пулемётов они повели атаку с разных направлений. В ходе боя крупные силы душманов атаковали позиции соседней роты. Возникла критическая ситуация. Командир роты Песков с двумя взводами выдвинулся на помощь соседям, оставив на господствующей высоте группу прикрытия, в которой был и пулемётчик Игорь Чмуров.Несмотря на то что противник, пытаясь захватить высоту, обрушил на позицию советского воина всю мощь своего огня, гвардии рядовой Чмуров, несмотря на тяжёлое ранение, вышел победителем и не отступил, с честью исполнив свой воинский долг…За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, указом Президиума Верховного Совета от 26 мая 1986 года гвардии рядовому Чмурову Игорю Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».Уже на следующей неделе обновленный музей примет первых школьников.