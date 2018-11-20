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20 ноября 2018, 11:30



«Норникель» представил отчет и анализ финансового рынка от ICBC Standard Bank.

«Это результат плодотворной работы двух экспертных групп, обладающих сильнейшей отраслевой экспертизой: команда «Норникеля» проанализировала фундаментальные показатели, а аналитики ICBC — финансовую составляющую. Итог коллаборации — комплексный анализ ситуации на международном рынке металлов, который будет полезен в работе всех специалистов, работающих в этой отрасли», — прокомментировал Антон Берлин, директор департамента маркетинга «Норникеля», председатель совета директоров Института никеля (всемирной ассоциации ведущих производителей первичного никеля). В представленном отчете эксперты анализируют, как повлияли на рынки металлов в текущем году ключевые экономические и политические события. В их числе — эскалация торговой войны между США и КНР, ужесточение нормативных требований экологического характера в США, Европе и Китае, влияние электрификации транспорта на спрос на никель и металлы платиновой группы. Авторы исследования дают рыночный прогноз на среднесрочную перспективу. В частности, они прогнозируют наличие значительного дефицита палладия в 2019 г. Он может достичь 1,3 млн тройский унций, что является самым высоким показателем с 2000 г. Текущий профицит платины, который был спровоцирован, в том числе, падением доли автомобилей с дизельными двигателями, в следующем году может снизиться. Более того, как пишут эксперты, рост инвестиционного спроса на данный металл может обратить текущий профицит в дефицит. Взрывной рост производства электромобилей провоцировал рост цен на никель вплоть до июня 2018 г. Однако эскалация торговой войны между КНР и США привела к коррекции цены на этот металл, — инвесторы начали сокращать вложения в недрагоценные металлы, которые экспортирует КНР. Между тем, как пишут эксперты, негативное влияние торговой войны на фундаментальные факторы рынка никеля будет ограниченным. Более того, аналитики прогнозируют риски возникновения дефицита металла после 2022 г. Его может спровоцировать ожидаемый запрет Индонезии на экспорт необработанной никелевой руды. Экспертный анализ 88 возможных и вероятных проектов показал, что большинство их них обречены остаться на бумаге. И даже для тех из них, которые имеют более высокие шансы на реализацию, требуются цены значительно выше текущего уровня, что простимулировать их запуск. Это показывает, что структурный дефицит рынка никеля будет сохраняться в среднесрочной перспективе.

Просмотров:157 «Норникель» представляет второй обзор рынков никеля и металлов платиновой группы (МПГ), подготовленный экспертами компании совместно с инвестиционным банком ICBC Standard Bank.«Это результат плодотворной работы двух экспертных групп, обладающих сильнейшей отраслевой экспертизой: команда «Норникеля» проанализировала фундаментальные показатели, а аналитики ICBC — финансовую составляющую. Итог коллаборации — комплексный анализ ситуации на международном рынке металлов, который будет полезен в работе всех специалистов, работающих в этой отрасли», — прокомментировал Антон Берлин, директор департамента маркетинга «Норникеля», председатель совета директоров Института никеля (всемирной ассоциации ведущих производителей первичного никеля).В представленном отчете эксперты анализируют, как повлияли на рынки металлов в текущем году ключевые экономические и политические события. В их числе — эскалация торговой войны между США и КНР, ужесточение нормативных требований экологического характера в США, Европе и Китае, влияние электрификации транспорта на спрос на никель и металлы платиновой группы.Авторы исследования дают рыночный прогноз на среднесрочную перспективу. В частности, они прогнозируют наличие значительного дефицита палладия в 2019 г. Он может достичь 1,3 млн тройский унций, что является самым высоким показателем с 2000 г. Текущий профицит платины, который был спровоцирован, в том числе, падением доли автомобилей с дизельными двигателями, в следующем году может снизиться. Более того, как пишут эксперты, рост инвестиционного спроса на данный металл может обратить текущий профицит в дефицит.Взрывной рост производства электромобилей провоцировал рост цен на никель вплоть до июня 2018 г. Однако эскалация торговой войны между КНР и США привела к коррекции цены на этот металл, — инвесторы начали сокращать вложения в недрагоценные металлы, которые экспортирует КНР.Между тем, как пишут эксперты, негативное влияние торговой войны на фундаментальные факторы рынка никеля будет ограниченным. Более того, аналитики прогнозируют риски возникновения дефицита металла после 2022 г. Его может спровоцировать ожидаемый запрет Индонезии на экспорт необработанной никелевой руды. Экспертный анализ 88 возможных и вероятных проектов показал, что большинство их них обречены остаться на бумаге. И даже для тех из них, которые имеют более высокие шансы на реализацию, требуются цены значительно выше текущего уровня, что простимулировать их запуск. Это показывает, что структурный дефицит рынка никеля будет сохраняться в среднесрочной перспективе.