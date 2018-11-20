Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 ноября 2018, 11:42



В Норильске для смены технологического персонала НМЗ, работающей с 16.00, объявлена актировка.

Объявлена актировка для смены технологического персонала Надеждинского металлургического завода, работающей с 16.00. Для смены технологического персонала Надеждинского металлургического завода, работающей с 00.00 часов 21 ноября будет организована колонна автобусов повышенной проходимости от автовокзалов Центрального района и района Кайеркан в 22.30. Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, а также проживающим в центральном районе города Норильска и работающим в районе Кайеркан, рекомендовано объявить актировку. Объявлена актировка для работников всех цехов и АУП завода строительных материалов и конструкций, проживающих в районе Кайеркан. По информации управления ГО и ЧС аэропорт «Норильск» закрыт. Доставка авиапассажиров в аэропорт временно прекращена. В связи с работой снегоуборочной техники администрация города информирует об ограничении движения по дорогам города. Владельцев частных транспортных средств просят ограничить движение по городу.

Просмотров:206 По решению ГИБДД автодорога Норильск – Кайеркан - Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта. В связи со сложными метеоусловиями колонны автобусов 31, 33-го маршрутов отменены.Объявлена актировка для смены технологического персонала Надеждинского металлургического завода, работающей с 16.00. Для смены технологического персонала Надеждинского металлургического завода, работающей с 00.00 часов 21 ноября будет организована колонна автобусов повышенной проходимости от автовокзалов Центрального района и района Кайеркан в 22.30.Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, а также проживающим в центральном районе города Норильска и работающим в районе Кайеркан, рекомендовано объявить актировку.Объявлена актировка для работников всех цехов и АУП завода строительных материалов и конструкций, проживающих в районе Кайеркан.По информации управления ГО и ЧС аэропорт «Норильск» закрыт. Доставка авиапассажиров в аэропорт временно прекращена.В связи с работой снегоуборочной техники администрация города информирует об ограничении движения по дорогам города. Владельцев частных транспортных средств просят ограничить движение по городу.