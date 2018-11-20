Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 ноября 2018, 11:49



Накрывший Норильск циклон продлится, как минимум, до завтрашнего вечера.

По информации управления ГО и ЧС аэропорт «Норильск» закрыт. Доставка авиапассажиров в аэропорт временно прекращена. Параллельно по решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта. В связи со сложными метеоусловиями колонны автобусов 31-го маршрута отменены. Объявлена актировка для смены технологического персонала НМЗ, работающего с 16.00. Для смены, работающей с 00.00, 21 ноября будет организована колонна автобусов повышенной проходимости от автовокзала Центрального района и автовокзала Кайеркана в 22.30. Объявлена актировка для работников всех цехов и АУП завода строительных материалов и конструкций, проживающих в Кайеркане. В связи с работой снегоуборочной техники администрация города Норильска информирует об ограничении движения по дорогам города. Владельцам частных транспортных средств просьба ограничить движения по городу. Такая погода, по словам синоптиков, продлится еще, как минимум, сутки. 21 ноября ожидается ветер порывами до 20-25 м/с, скорее всего, он поменяется с юго-западного на юго-восточный, а значит, непогода сильнее ударит по Талнаху. «Периодически ветер будет стихать, но в целом метель сохранится», - пояснили метеорологи.

Просмотров:1504 В настоящий момент в городе действует «Штормовое предупреждение» по сильному ветру, объявленное 19 ноября с 11 часов. Снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха -7…-12оС.По информации управления ГО и ЧС аэропорт «Норильск» закрыт. Доставка авиапассажиров в аэропорт временно прекращена.Параллельно по решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта. В связи со сложными метеоусловиями колонны автобусов 31-го маршрута отменены.Объявлена актировка для смены технологического персонала НМЗ, работающего с 16.00. Для смены, работающей с 00.00, 21 ноября будет организована колонна автобусов повышенной проходимости от автовокзала Центрального района и автовокзала Кайеркана в 22.30. Объявлена актировка для работников всех цехов и АУП завода строительных материалов и конструкций, проживающих в Кайеркане.В связи с работой снегоуборочной техники администрация города Норильска информирует об ограничении движения по дорогам города. Владельцам частных транспортных средств просьба ограничить движения по городу.Такая погода, по словам синоптиков, продлится еще, как минимум, сутки. 21 ноября ожидается ветер порывами до 20-25 м/с, скорее всего, он поменяется с юго-западного на юго-восточный, а значит, непогода сильнее ударит по Талнаху.