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20 ноября 2018, 11:58



36-летний житель Норильска пойдет под суд за кражу мобильного телефона.

Сотрудники полиции выяснили, что заявительница отдыхала в одном из кафе района Талнах, где оставила в комнате для курения мобильный телефон. Злоумышленник находился в этом же кафе, зайдя в помещение для курения, он увидел и решил забрать его себе. Ущерб составил 10 тысяч рублей. В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мобильный телефон возвращен владельцу, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:158 В ноябре текущего года в отдел полиции обратилась с заявлением местная жительница, которая просила оказать помощь в поиске мобильного телефона, утраченного ею в одном из кафе в районе Талнах.Сотрудники полиции выяснили, что заявительница отдыхала в одном из кафе района Талнах, где оставила в комнате для курения мобильный телефон. Злоумышленник находился в этом же кафе, зайдя в помещение для курения, он увидел и решил забрать его себе. Ущерб составил 10 тысяч рублей.В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Мобильный телефон возвращен владельцу, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.