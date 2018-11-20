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20 ноября 2018, 12:17



В Норильске в эти минуты проходит заседание сессии горсовета.



Просмотров:180 На повестке дня 14 вопросов. Народные избранники утвердят отчет о своей деятельности за период 2017-2018 годов; внесут изменения в бюджет города на текущий год и два предстоящих; примут решение о размере налога на имущество физических лиц; обсудят кандидатуру на должность представителя уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по городу Норильску и рассмотрят другие вопросы.