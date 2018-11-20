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20 ноября 2018, 12:32



В Норильске подвели итоги «Большого Аргиша».

Фестиваль объединил и сплотил Норильск и Дудинку. Сотрудники более чем десяти предприятий и организаций, девять творческих коллективов из этих городов, а также представители пяти коренных этносов Таймыра: нганасане, долгане, эвенки, энцы и ненцы делились с норильчанами своим творчеством, традициями и кулинарными рецептами. Поближе познакомиться с бытом и традициями малочисленных народов полуострова можно было в восьми чумах, которые разместились на Театральной и Комсомольской площадях, а также в книжном дворике публичной библиотеки. В двух из них хозяйки провели кулинарные мастер-классы и научили готовить северные лепешки, уху и суп-пюре из рыбы. Приобщиться к северной кухне смогли более 60 ребятишек. За пять часов две упряжки, запряженные шестью оленями, прокатили больше тысячи горожан и гостей города. Стартовал «Большой Аргиш – 2018» световым шоу в Дудинке 16 ноября, а завершился масштабным пиротехническим представлением в Норильске 18 ноября. Событием, которое задало настроение всем остальным мероприятиям фестиваля, стало открытие в Таймырском краеведческом музее выставки декоративно-прикладного искусства «Таймыр. Гений места», на которой были представлены работы местных мастеров. В их числе косторезы Николай Киргизов, Олег Марченко, Элина Марчук, Владимир Таранец, Вольдемар Ямкин, Андрей Поротов, Александр Сигуней, Нина Кольман из Дудинки, Максим Фальков, Михаил Портнягин и Олег Киргизов из Хатанги, Петр Вэнго из Караула и так далее. Не менее интересны и ценны работы мастеров, которых готовит Норильский колледж искусств. Преподаватель отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» НКИ Виктория Попова создала из рога оленя уникальные сувениры для специальных гостей фестиваля. Фигурка улыбающегося северянина в национальной одежде, обнимающего оленя, стала символом «Большого Аргиша – 2018». Основные события этнофестиваля развернулись в Центральном районе Норильска 17 ноября. В Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского 90 жителей и гостей города побывали на премьерных показах экспериментального спектакля-экскурсии с использованием VR-технологии «Гиперборея. Плато Путорана». На Театральной площади обустроили 2 горки и установили два чума, в которых норильчане грелись чаем, угощались сагудаем, знакомились с бытом коренных народов Таймыра и учились готовить северные лепешки. В публичной библиотеке прошел финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш», победителями которого стали Кирилл Миронов (гимназия № 48), Екатерина Янгурская (школа № 6), Иван Морозов (школа № 1). Ребята получили путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Писатель и сценарист, радиоведущая и журналист Марина Москвина побеседовала со школьниками о природе творчества. О собственном опыте съемок в кино рассказал Александр Головин. Гостья с Ямала, исполнительница песен на русском и ненецком языках Надежда Сэротэтто подарила норильчанам необыкновенно теплый концерт под названием «Необыкновенное чудо». В библиотеке была представлена инсталляция Анны Толкачевой «Кочевая поэзия» – серия интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. На каждом этаже библиотеки работали различные интерактивные площадки. В кинокомплексе «Родина» детям показали мультфильмы, а их родителям – две экранизации (1978 и 2014 годов) книги Андрея Куваева «Территория», документальный фильм 2016 года «Территория Куваева», киноальманах о жизни коренных этносов Таймыра и ярчайших творческих личностях полуострова. Одним из ключевых событий стал показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далеких северных островах, и ученых, занимающихся клонированием. Показ продолжился творческой встречей с автором фильма – документалистом из Якутии Максимом Арбугаевым. В фойе кинотеатра выступили норильские музыканты – участники Into Sound Band. В Норильском колледже искусств показали спектакль, уникальные костюмы для которого студенты сшили вручную по мотивам одежды коренных малочисленных народов. В стенах НКИ также работала выставка произведений декоративно-прикладного искусства. На Комсомольской площади гостей фестивали ждали чумы коренных этносов Таймыра и оленьи упряжки. Особое настроение этнофестиваля поддерживали установленные на сцене «бубны» с изображением пяти энергий Таймыра, празднично оформленные экраны и видеоряд на этническую тематику, украшавший фасад здания Музея Норильска. Фестиваль «Большой Аргиш» завершился, дав старт нескольким интересным событиям и программам. Так, в большинстве норильских кафе и ресторанов продолжается «Кулинарный Аргиш». Блюда северного меню можно попробовать в 18 заведениях города и в отделах кулинарии сети универсамов «Жар.Птица» до 25 ноября. Выставка «Таймыр. Гений места» продолжит работать в Таймырском краеведческом музее до 16 января 2019 года, а экспериментальный спектакль-экскурсия «Гиперборея. Плато Путорана» войдет в репертуар Заполярного театра драмы, что позволит познакомиться с необычной постановкой всем желающим норильчанам. В феврале–марте следующего года выставка произведений таймырских мастеров и спектакль-экскурсия будут представлены в стенах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства и станут информационными поводами для привлечения внимания к Таймыру и его туристическим возможностям на федеральном уровне.

Просмотров:195 В этом году этнофестиваль стал самым масштабным, продолжительным и зрелищным. Праздник посетили более восьми тысяч человек, почти три тысячи было задействовано в подготовке к нему, события этнопраздника длились три дня, больше 35 различных мероприятий прошло на семи фестивальных площадках. И это еще не все!Фестиваль объединил и сплотил Норильск и Дудинку. Сотрудники более чем десяти предприятий и организаций, девять творческих коллективов из этих городов, а также представители пяти коренных этносов Таймыра: нганасане, долгане, эвенки, энцы и ненцы делились с норильчанами своим творчеством, традициями и кулинарными рецептами.Поближе познакомиться с бытом и традициями малочисленных народов полуострова можно было в восьми чумах, которые разместились на Театральной и Комсомольской площадях, а также в книжном дворике публичной библиотеки. В двух из них хозяйки провели кулинарные мастер-классы и научили готовить северные лепешки, уху и суп-пюре из рыбы. Приобщиться к северной кухне смогли более 60 ребятишек. За пять часов две упряжки, запряженные шестью оленями, прокатили больше тысячи горожан и гостей города.Стартовал «Большой Аргиш – 2018» световым шоу в Дудинке 16 ноября, а завершился масштабным пиротехническим представлением в Норильске 18 ноября. Событием, которое задало настроение всем остальным мероприятиям фестиваля, стало открытие в Таймырском краеведческом музее выставки декоративно-прикладного искусства «Таймыр. Гений места», на которой были представлены работы местных мастеров. В их числе косторезы Николай Киргизов, Олег Марченко, Элина Марчук, Владимир Таранец, Вольдемар Ямкин, Андрей Поротов, Александр Сигуней, Нина Кольман из Дудинки, Максим Фальков, Михаил Портнягин и Олег Киргизов из Хатанги, Петр Вэнго из Караула и так далее.Не менее интересны и ценны работы мастеров, которых готовит Норильский колледж искусств. Преподаватель отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» НКИ Виктория Попова создала из рога оленя уникальные сувениры для специальных гостей фестиваля. Фигурка улыбающегося северянина в национальной одежде, обнимающего оленя, стала символом «Большого Аргиша – 2018».Основные события этнофестиваля развернулись в Центральном районе Норильска 17 ноября. В Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского 90 жителей и гостей города побывали на премьерных показах экспериментального спектакля-экскурсии с использованием VR-технологии «Гиперборея. Плато Путорана».На Театральной площади обустроили 2 горки и установили два чума, в которых норильчане грелись чаем, угощались сагудаем, знакомились с бытом коренных народов Таймыра и учились готовить северные лепешки. В публичной библиотеке прошел финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш», победителями которого стали Кирилл Миронов (гимназия № 48), Екатерина Янгурская (школа № 6), Иван Морозов (школа № 1). Ребята получили путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Писатель и сценарист, радиоведущая и журналист Марина Москвина побеседовала со школьниками о природе творчества. О собственном опыте съемок в кино рассказал Александр Головин. Гостья с Ямала, исполнительница песен на русском и ненецком языках Надежда Сэротэтто подарила норильчанам необыкновенно теплый концерт под названием «Необыкновенное чудо».В библиотеке была представлена инсталляция Анны Толкачевой «Кочевая поэзия» – серия интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. На каждом этаже библиотеки работали различные интерактивные площадки.В кинокомплексе «Родина» детям показали мультфильмы, а их родителям – две экранизации (1978 и 2014 годов) книги Андрея Куваева «Территория», документальный фильм 2016 года «Территория Куваева», киноальманах о жизни коренных этносов Таймыра и ярчайших творческих личностях полуострова. Одним из ключевых событий стал показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далеких северных островах, и ученых, занимающихся клонированием. Показ продолжился творческой встречей с автором фильма – документалистом из Якутии Максимом Арбугаевым. В фойе кинотеатра выступили норильские музыканты – участники Into Sound Band.В Норильском колледже искусств показали спектакль, уникальные костюмы для которого студенты сшили вручную по мотивам одежды коренных малочисленных народов. В стенах НКИ также работала выставка произведений декоративно-прикладного искусства.На Комсомольской площади гостей фестивали ждали чумы коренных этносов Таймыра и оленьи упряжки. Особое настроение этнофестиваля поддерживали установленные на сцене «бубны» с изображением пяти энергий Таймыра, празднично оформленные экраны и видеоряд на этническую тематику, украшавший фасад здания Музея Норильска.Фестиваль «Большой Аргиш» завершился, дав старт нескольким интересным событиям и программам. Так, в большинстве норильских кафе и ресторанов продолжается «Кулинарный Аргиш». Блюда северного меню можно попробовать в 18 заведениях города и в отделах кулинарии сети универсамов «Жар.Птица» до 25 ноября.Выставка «Таймыр. Гений места» продолжит работать в Таймырском краеведческом музее до 16 января 2019 года, а экспериментальный спектакль-экскурсия «Гиперборея. Плато Путорана» войдет в репертуар Заполярного театра драмы, что позволит познакомиться с необычной постановкой всем желающим норильчанам.В феврале–марте следующего года выставка произведений таймырских мастеров и спектакль-экскурсия будут представлены в стенах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства и станут информационными поводами для привлечения внимания к Таймыру и его туристическим возможностям на федеральном уровне.