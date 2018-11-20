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20 ноября 2018, 12:48



Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон сумму в два раза больше его стоимости.

Инспектор подал иск в суд, и суд также встал на сторону покупателя и постановил: выплатить жителю Норильска 36 997 рублей (цена товара, неустойка, моральный вред, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя), говорится в сообщении.

Просмотров:210 Житель Норильска купил в салоне связи смартфон стоимостью 15 990 рублей. Когда мужчина начал пользоваться телефоном, в устройстве обнаружились дефекты. Смартфон забрали на гарантийный ремонт, но в установленный срок, за 45 дней, отремонтировать его не смогли. Покупатель отправил салону связи претензию с требованием вернуть деньги за покупку, но мужчине отказали. И тогда он написал жалобу в территориальный отдел Роспотребнадзора, сообщает «Комсомольская правда» - Красноярск, со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.Инспектор подал иск в суд, и суд также встал на сторону покупателя и постановил: выплатить жителю Норильска 36 997 рублей (цена товара, неустойка, моральный вред, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя), говорится в сообщении.