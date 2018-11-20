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20 ноября 2018, 13:44



Найден живым. Пропавший в сентябре красноярец добирался автостопом до Казахстана.

Молодой человек пропал 24 сентября. Тогда же его фото появилось на странице КРОО «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщалось в ориентировке, поздно вечером он позвонил другу и сказал, что едет домой на улицу Мечникова. Пост о том, что Давлетьяров найден, появился 20 ноября. По сообщению волонтеров, ночью молодой человек позвонил родителям. Как оказалось, он автостопом добирался к себе домой, в Казахстан.

Просмотров:178 20-летний Хайдарбек Давлетьяров, которого разыскивали в крае с конца сентября, найден живым, сообщает НИА-Красноярск.Молодой человек пропал 24 сентября. Тогда же его фото появилось на странице КРОО «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщалось в ориентировке, поздно вечером он позвонил другу и сказал, что едет домой на улицу Мечникова.Пост о том, что Давлетьяров найден, появился 20 ноября. По сообщению волонтеров, ночью молодой человек позвонил родителям. Как оказалось, он автостопом добирался к себе домой, в Казахстан.