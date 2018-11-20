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20 ноября 2018, 14:31



Норильский клуб вязальщиц «Радуга» сделал теплый подарок малышам, которые раньше времени появились на свет.

В России ежегодно на свет появляется около ста тысяч недоношенных детей. В Норильске, в новом перинатальном центре, в период с 20 октября до 12 ноября на свет раньше срока появилось семеро малышей. Для новорожденных с экстремально низкой массой тела с первых секунд важно заботиться о сохранении тепла, поэтому кроме медицинской помощи и соблюдения температуры в кувезе, детям необходимы шерстяные носочки, шапочки, варежки, комфортеры. К сожалению, бюджет больницы не предусматривает покупку таких нужных и важных вещей. Выручают малышей норильские вязальщицы из клуба "Радуга", которые уже не первый раз снабжают теплыми вещами отделение неонатологии в перинатальном центре. Участницы клуба благодарят за помощь и поддержку своих надежных партнеров: руководителя БФ "Территория добра» Наталью Солодовник и председателя «Центра милосердия» Татьяну Ласточкину и желают всем детишкам-торопыжкам крепкого здоровья.

Просмотров:140 Свой подарок норильские мастерицы приурочили к Международному дню недоношенного ребенка, который ежегодно отмечается 17 ноября. Они привезли в перинатальный центр и передали докторам 19 игрушек-комфортеров, десять шапочек, семь пледиков, семь пар носочков и пять гнездышек.В России ежегодно на свет появляется около ста тысяч недоношенных детей. В Норильске, в новом перинатальном центре, в период с 20 октября до 12 ноября на свет раньше срока появилось семеро малышей. Для новорожденных с экстремально низкой массой тела с первых секунд важно заботиться о сохранении тепла, поэтому кроме медицинской помощи и соблюдения температуры в кувезе, детям необходимы шерстяные носочки, шапочки, варежки, комфортеры. К сожалению, бюджет больницы не предусматривает покупку таких нужных и важных вещей. Выручают малышей норильские вязальщицы из клуба "Радуга", которые уже не первый раз снабжают теплыми вещами отделение неонатологии в перинатальном центре.Участницы клуба благодарят за помощь и поддержку своих надежных партнеров: руководителя БФ "Территория добра» Наталью Солодовник и председателя «Центра милосердия» Татьяну Ласточкину и желают всем детишкам-торопыжкам крепкого здоровья.