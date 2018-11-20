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20 ноября 2018, 14:52



Норильские полицейские оказывают помощь водителям в условиях сильной метели.

Сегодня ночью в связи с ухудшением погодных условий автодорога Норильск – Алыкель полностью закрыта для движения всего транспорта. Рейсовые автобусы, а также технологический транспорт могут осуществлять движение по маршруту Норильск – Кайеркан, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники общаются с водителями, узнают дорожную ситуацию по маршруту следования и советуют им не забывать о самых элементарных правилах безопасности и взаимовыручке в пути. В Норильске также ограниченная видимость, порывы сильного ветра. Усиленный личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД ориентирован на оказание помощи автомобилистам. Автомобили ДПС и ППС двигаются по городу с включенными спецсигналами для привлечения внимания местного населения.

Просмотров:172 Сотрудники Госавтоинспекции Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях на автодороге Норильск – Алыкель.Сегодня ночью в связи с ухудшением погодных условий автодорога Норильск – Алыкель полностью закрыта для движения всего транспорта. Рейсовые автобусы, а также технологический транспорт могут осуществлять движение по маршруту Норильск – Кайеркан, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники общаются с водителями, узнают дорожную ситуацию по маршруту следования и советуют им не забывать о самых элементарных правилах безопасности и взаимовыручке в пути.В Норильске также ограниченная видимость, порывы сильного ветра. Усиленный личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД ориентирован на оказание помощи автомобилистам. Автомобили ДПС и ППС двигаются по городу с включенными спецсигналами для привлечения внимания местного населения.