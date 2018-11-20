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20 ноября 2018, 15:00



Бой крысам. Дом на ул. Талнахской, 35, станет площадкой для эксперимента в Норильске по изменению схемы удаления мусора из МКД.

«Дом на ул. Талнахской, 35, - яркий тому пример. Крысы поднимаются до пятого, шестого этажей и выше, естественно, жильцы жалуются. И это притом что здесь летом была проведена серьезная профилактическая работа - вскрывали мусорокамеры, заделывали перекрытия, которые проедают крысы, но грызуны возвращаются. Видимо, под домом или в перекрытиях есть гнездо, но найти его нереально. Так что пытаемся исключить «кормовую базу». Ведь пока даже разложенная отрава не спасает - в отходах грызуны находят достаточно питания», - отметила Ольга Сарычева. В период с 1 по 7 декабря жильцам предлагается принять участие во внеочередном общем собрании собственников жилья, где основным вопросом станет изменение схемы выноса отходов. При согласии не менее чем 67% собственников коммунальщики заварят в подъезде мусорные стволы, вычистят и забьют мусорные камеры, а контейнеры выставят на улицу, как это делается в хрущевках. Если эксперимент окажется удачным и число грызунов снизится, опыт (с решения и согласия граждан) будет расширен на все МКД на территории ООО «ЖКС». «Протокол собрания граждане должны принести на ул. Московскую, 19, в приемную «ЖКС». 6 декабря я буду на личном приеме проводить собрание в очной форме. После подведения итогов мы известим граждан о принятом решении, а затем уведомим их о сроках работ. Провести их мы планируем до конца года. Мы надеемся на понимание граждан и их положительное голосование. А пока я прошу жильцов самих быть внимательнее к своим домам и хотя бы не оставлять мусор на площадках», - подчеркнула Ольга Сарычева. В ближайшее время жители дома получат в почтовые ящики пакеты документов, включающие листовку с пояснением ситуации, уведомление о проведении собрания, а также протокол решения, в котором они должны отметить свой голос. Похожая ситуация с грызунами сегодня наблюдается и в полусотне других домов на территории ЖКС (на ул. Талнахской, 30; 17; 50 лет Октября, 13; 6а), где проводится еженедельная травля крыс. По словам Ольги Сарычевой, другие управляющие компании озабочены аналогичной проблемой и, не исключено, что вскоре и они предложат своим жильцам подобную инициативу.

Просмотров:194 Сегодня в городе сложилась критическая, по словам коммунальщиков, санитарно-эпидемиологическая ситуация, касающаяся присутствия в домах насекомых и грызунов. Как пояснила Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора ООО «ЖКС», если по нормам полагается травить крыс раз в месяц или квартал (в зависимости от типа МКД), то по факту эта работа проводится еженедельно. Но желаемый эффект не достигается:«Дом на ул. Талнахской, 35, - яркий тому пример. Крысы поднимаются до пятого, шестого этажей и выше, естественно, жильцы жалуются. И это притом что здесь летом была проведена серьезная профилактическая работа - вскрывали мусорокамеры, заделывали перекрытия, которые проедают крысы, но грызуны возвращаются. Видимо, под домом или в перекрытиях есть гнездо, но найти его нереально. Так что пытаемся исключить «кормовую базу». Ведь пока даже разложенная отрава не спасает - в отходах грызуны находят достаточно питания», - отметила Ольга Сарычева.В период с 1 по 7 декабря жильцам предлагается принять участие во внеочередном общем собрании собственников жилья, где основным вопросом станет изменение схемы выноса отходов. При согласии не менее чем 67% собственников коммунальщики заварят в подъезде мусорные стволы, вычистят и забьют мусорные камеры, а контейнеры выставят на улицу, как это делается в хрущевках. Если эксперимент окажется удачным и число грызунов снизится, опыт (с решения и согласия граждан) будет расширен на все МКД на территории ООО «ЖКС».«Протокол собрания граждане должны принести на ул. Московскую, 19, в приемную «ЖКС». 6 декабря я буду на личном приеме проводить собрание в очной форме. После подведения итогов мы известим граждан о принятом решении, а затем уведомим их о сроках работ. Провести их мы планируем до конца года. Мы надеемся на понимание граждан и их положительное голосование. А пока я прошу жильцов самих быть внимательнее к своим домам и хотя бы не оставлять мусор на площадках», - подчеркнула Ольга Сарычева.В ближайшее время жители дома получат в почтовые ящики пакеты документов, включающие листовку с пояснением ситуации, уведомление о проведении собрания, а также протокол решения, в котором они должны отметить свой голос.Похожая ситуация с грызунами сегодня наблюдается и в полусотне других домов на территории ЖКС (на ул. Талнахской, 30; 17; 50 лет Октября, 13; 6а), где проводится еженедельная травля крыс. По словам Ольги Сарычевой, другие управляющие компании озабочены аналогичной проблемой и, не исключено, что вскоре и они предложат своим жильцам подобную инициативу.