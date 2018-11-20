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20 ноября 2018, 15:04

Норильчанка хотела купить щенка, но попалась на удочку мошенников.


Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 36-летняя местная жительница.
Накануне в дежурную часть полиции обратилась норильчанка и сообщила, что неизвестные лица путем мошеннических действий похитили у нее семь тысяч рублей.
Потерпевшая на одном из интернет-сайтов увидела объявление о продаже породистого щенка. Она связалась с продавцом, где ее попросили внести аванс в сумме семи тысяч рублей. Заявительница перевела указанную сумму на указанный счет, после чего мошенники перестали выходить на связь.
По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по г. Норильску проводят проверку.

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