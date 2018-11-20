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20 ноября 2018, 15:08



Полицейские Норильска изъяли у местного жителя 23 свертка с наркотиками.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по ул. 50 лет Октября во дворе дома был задержан 25-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 23 свертка наркотического средства общей массой 30,692 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой, в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Просмотров:190 Сотрудники отдела наркоконтроля задержали 25-летнего мужчину с наркотическим средством, сообщает пресс-служба отдела МВД России по г. Норильску.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по ул. 50 лет Октября во дворе дома был задержан 25-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 23 свертка наркотического средства общей массой 30,692 грамма.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой, в крупном размере».Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.