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20 ноября 2018, 16:08



Всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова» стартовал сегодня в Норильске.

География участников фестиваля-конкурса разнообразна. Норильск представляют 19 участников из школ и объединений города, включая студию «Перемена» и киновидеообъединение «Экран», соседняя Дудинка передала на «Сову» сюжет своей видеостудии «Кадр». Кроме этого, работы прислали дети и подростки из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославской и Кемеровской областей, села Юрьевка Красноярского края, Челябинска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов страны. Возглавляет жюри «Полярной совы» московский режиссер, кинодокументалист, автор анимационных фильмов «Тайна Сухаревой башни», «Чародей равновесия» Сергей Серегин; заместители председателя жюри - документалист из Красноярска Александр Калашников и директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации и фестиваля «Жар-Птица» Евгений Селиванов (Новосибирск). В программе «Совы» - несколько номинаций: «Видеосюжет, посвященный семье и школе», «Игровой фильм», «Социальный ролик», «Анимация», «Сюжет на патриотическую тему». Как отмечают организаторы фестиваля из кинотеатра «Родина», мультипликационный жанр по-прежнему - самый популярный. 51 присланный на конкурс мультипликационный фильм в данный момент отсматривает детское жюри, которое традиционно работает параллельно с основным. 15 ребятишек из школы-интерната № 2 в возрасте от 10 до 15 лет выберут самый интересный, по их мнению, мультик, авторы которого получат особый приз. Фестиваль вместит в себя серию мастер-классов от приезжих мэтров кино- и видеоискусства. Встречи пройдут в библиотеке, «Родине», Молодежном центре и норильской детской художественной школе. Завершится фестиваль 23 ноября. Получивший Гран-при фестиваля по традиции станет обладателем уникальной в своем роде статуэтки полярной совы, выполненной на заказ народными таймырскими умельцами из бивня мамонта.

Просмотров:142 Напомним, в этом году фестивалю, на который присылают творческие видеоработы дети со всей России, исполняется 15 лет. Материалы на фестиваль принимал кинотеатр «Родина» до 1 ноября. На день старта принято 82 заявки.География участников фестиваля-конкурса разнообразна. Норильск представляют 19 участников из школ и объединений города, включая студию «Перемена» и киновидеообъединение «Экран», соседняя Дудинка передала на «Сову» сюжет своей видеостудии «Кадр». Кроме этого, работы прислали дети и подростки из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославской и Кемеровской областей, села Юрьевка Красноярского края, Челябинска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов страны.Возглавляет жюри «Полярной совы» московский режиссер, кинодокументалист, автор анимационных фильмов «Тайна Сухаревой башни», «Чародей равновесия» Сергей Серегин; заместители председателя жюри - документалист из Красноярска Александр Калашников и директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации и фестиваля «Жар-Птица» Евгений Селиванов (Новосибирск).В программе «Совы» - несколько номинаций: «Видеосюжет, посвященный семье и школе», «Игровой фильм», «Социальный ролик», «Анимация», «Сюжет на патриотическую тему». Как отмечают организаторы фестиваля из кинотеатра «Родина», мультипликационный жанр по-прежнему - самый популярный. 51 присланный на конкурс мультипликационный фильм в данный момент отсматривает детское жюри, которое традиционно работает параллельно с основным. 15 ребятишек из школы-интерната № 2 в возрасте от 10 до 15 лет выберут самый интересный, по их мнению, мультик, авторы которого получат особый приз.Фестиваль вместит в себя серию мастер-классов от приезжих мэтров кино- и видеоискусства. Встречи пройдут в библиотеке, «Родине», Молодежном центре и норильской детской художественной школе. Завершится фестиваль 23 ноября. Получивший Гран-при фестиваля по традиции станет обладателем уникальной в своем роде статуэтки полярной совы, выполненной на заказ народными таймырскими умельцами из бивня мамонта.