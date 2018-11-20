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20 ноября 2018, 16:43



За что ответит виновный? В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором пострадали четыре пешехода.

В результате ДТП 32-летнему пешеходу понадобилась госпитализация, еще трем девушкам 29 и 26 лет была оказана разовая медицинская помощь. Сам виновник аварии также получил незначительные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание на срок до двух лет лишения свободы. Напомним, пострадавшими в ДТП стали актрисы Заполярного театра драмы Елена Донова, Инесса Талашкевич и Дарья Дороготовцева. Девушки, несмотря на синяки и шишки, физически серьезно не пострадали, по крайней мере, госпитализация им не потребовалась. А вот Иван Клочков, супруг Дарьи, закрыв девушек собой и приняв удар на себя, лишился в итоге ноги. Как рассказала нам Дарья, пять часов врачи травматологического отделения городской больницы боролись за сохранность ноги, но так и не смогли предотвратить отмирание тканей и сосудов. И единственным выходом стала ампутация. Сегодня близких и родных Ивана и Дарьи интересует лишь один вопрос: «Понесет ли виновный в аварии водитель иномарки заслуженное наказание?», ведь в уголовном деле нет ничего о причинении вреда здоровью человеку, который теперь станет инвалидом.

Просмотров:208 Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября в Центральном районе Норильска. 34-летний водитель «Хендай», по предварительной версии, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на тротуар, где наехал на группу пешеходов, а затем ударился в стену жилого дома.В результате ДТП 32-летнему пешеходу понадобилась госпитализация, еще трем девушкам 29 и 26 лет была оказана разовая медицинская помощь. Сам виновник аварии также получил незначительные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание на срок до двух лет лишения свободы.Напомним, пострадавшими в ДТП стали актрисы Заполярного театра драмы Елена Донова, Инесса Талашкевич и Дарья Дороготовцева. Девушки, несмотря на синяки и шишки, физически серьезно не пострадали, по крайней мере, госпитализация им не потребовалась. А вот Иван Клочков, супруг Дарьи, закрыв девушек собой и приняв удар на себя, лишился в итоге ноги. Как рассказала нам Дарья, пять часов врачи травматологического отделения городской больницы боролись за сохранность ноги, но так и не смогли предотвратить отмирание тканей и сосудов. И единственным выходом стала ампутация.Сегодня близких и родных Ивана и Дарьи интересует лишь один вопрос: «Понесет ли виновный в аварии водитель иномарки заслуженное наказание?», ведь в уголовном деле нет ничего о причинении вреда здоровью человеку, который теперь станет инвалидом.