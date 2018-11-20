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20 ноября 2018, 17:12



Мать, избившую малыша до разрыва печени, отправили в колонию на пять лет. Это в два раза меньше, чем запрашивал прокурор города Норильска

Трагический случай произошел в Норильске 13 июля. Избитого ребенка доставили в норильскую городскую больницу, а позже выяснилось, что ночью в ходе ссоры с мужем мать схватила ребенка за ногу, бросила на пол и нанесла удар ногой в живот. Из-за травмы у мальчика разорвалась печень. После операции ребенок находился в состоянии комы. Спустя некоторое время мальчик пошел на поправку. В результате рассмотрения дела, судья назначил женщине наказание в виде пяти лет колонии, сообщает NGS24.

Просмотров:164 Уголовное дело рассматривалось против 20-летней жительницы Норильска, которая до полусмерти избила собственного ребенка.Трагический случай произошел в Норильске 13 июля. Избитого ребенка доставили в норильскую городскую больницу, а позже выяснилось, что ночью в ходе ссоры с мужем мать схватила ребенка за ногу, бросила на пол и нанесла удар ногой в живот. Из-за травмы у мальчика разорвалась печень. После операции ребенок находился в состоянии комы. Спустя некоторое время мальчик пошел на поправку.В результате рассмотрения дела, судья назначил женщине наказание в виде пяти лет колонии, сообщает NGS24.