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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:11 Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России»
17:52 Иван Клочков, пострадавший 11 ноября в ДТП возле Родины, поделился с журналистами «Заполярной правды» подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии
17:41 На сайте великиеимена.рф продолжается голосование по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске лидирует имя Николая Урванцева
17:14 Типомания как явление - в норильском кинотеатре
17:12 Мать, избившую малыша до разрыва печени, отправили в колонию на пять лет. Это в два раза меньше, чем запрашивал прокурор города Норильска
16:43 За что ответит виновный? В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором пострадали четыре пешехода.
16:08 Всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова» стартовал сегодня в Норильске.
15:08 Полицейские Норильска изъяли у местного жителя 23 свертка с наркотиками.
15:04 Норильчанка хотела купить щенка, но попалась на удочку мошенников.
15:00 Бой крысам. Дом на ул. Талнахской, 35, станет площадкой для эксперимента в Норильске по изменению схемы удаления мусора из МКД.
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