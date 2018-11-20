Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 ноября 2018, 17:14



Типомания как явление - в норильском кинотеатре

С 19 ноября в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова» начала работать плакатная выставка East West Post. Как правило, подобные современные экспозиции посвящен разработке новых шрифтов, типографике, каллиграфии и так далее. В рамках этой выставке в кинотеатре будут показаны лучшие работы конкурса типографического видео. Вход свободный. Горожан ждут по адресу: Норильск, Ленинский проспект, д. 7, осеннее фойе.

Просмотров:121 Графический дизайн как вид искусства до конца ноября будет представлен в нашем городе независимым культурно-образовательным проектом.С 19 ноября в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова» начала работать плакатная выставка East West Post. Как правило, подобные современные экспозиции посвящен разработке новых шрифтов, типографике, каллиграфии и так далее. В рамках этой выставке в кинотеатре будут показаны лучшие работы конкурса типографического видео.Вход свободный. Горожан ждут по адресу: Норильск, Ленинский проспект, д. 7, осеннее фойе.