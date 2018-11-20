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20 ноября 2018, 17:41



На сайте великиеимена.рф продолжается голосование по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске лидирует имя Николая Урванцева

На 20 ноября на сайте свои голоса отдали 8686 горожан. Большинство (4467 человек) хотят, чтобы норильский аэропорт назвали именем геолога первооткрывателя Николая Урванцева. 2714 человек - за летчика Михаила Водопьянова. 1505 человек отдали предпочтение другому геологу-первооткрывателю - Александру Сотникову. В Красноярске проголосовали 29322 человека. Пока что предпочтения распределились следующим образом: 11683 человека за Василя Сурикова, чуть меньше - 10431 человек - за Дмитрия Хворостовского, 7208 человек за Виктора Астафьева. Параллельно голосование по присвоению имени аэропортам проходит в соцсетях и на "горячей линии" - по телефону 8-800-707-93-17. В Норильске также организовано анкетирование в четырех точках: в кинотеатре "Родина", в здании аэропорта "Норильск", на автовокзале и в СРК "Арена". Финальные имена-победители, которые присвоят 47 аэропортам России, будут названы 5 декабря.

Просмотров:121 На 20 ноября на сайте свои голоса отдали 8686 горожан. Большинство (4467 человек) хотят, чтобы норильский аэропорт назвали именем геолога первооткрывателя Николая Урванцева. 2714 человек - за летчика Михаила Водопьянова. 1505 человек отдали предпочтение другому геологу-первооткрывателю - Александру Сотникову.В Красноярске проголосовали 29322 человека. Пока что предпочтения распределились следующим образом: 11683 человека за Василя Сурикова, чуть меньше - 10431 человек - за Дмитрия Хворостовского, 7208 человек за Виктора Астафьева.Параллельно голосование по присвоению имени аэропортам проходит в соцсетях и на "горячей линии" - по телефону 8-800-707-93-17. В Норильске также организовано анкетирование в четырех точках: в кинотеатре "Родина", в здании аэропорта "Норильск", на автовокзале и в СРК "Арена". Финальные имена-победители, которые присвоят 47 аэропортам России, будут названы 5 декабря.