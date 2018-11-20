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20 ноября 2018, 17:52



Иван Клочков, пострадавший 11 ноября в ДТП возле Родины, поделился с журналистами «Заполярной правды» подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии

«Ваня сгруппировался по принципу рычага, выставив правую ногу вперед, попытавшись вытолкнуть девчонок наверх, на пьедестал памятника, а я оказалась у него между ног. После удара бампер отлетел от машины и оказался на мне, осколки бампера отрекошетили в ванину ногу. Машина, влетев в нас, стукнувшись в стену, отлетела к разделительной полосе», - вспоминает Дарья. Инессе удалось быстрее всех вскочить на ноги и с криками «Помогите! Скорую!» вбежала в фойе кинотеатра. Дарья с Леной с трудом, но поднялись на ноги, а Ваня не смог. Первую помощь пострадавшему - затянул ремнем ногу - оказал мужчина, представившейся анестезиологом - по счастливой случайности он тоже шел на киносеанс. Первыми, минут через пять после вызова, на двух машинах приехали госавтоинспекторы, следом, минут - скорая помощь. Ваню и виновника аварии повезли в горбольницу в одной машине. Водитель извинялся, пытался похлопать потерпевшего по плечу, но Ивану было не до него - на улице он старался поддержать жену и ее подруг, успокоить и боли не чувствовал, а в машине уже стало невмоготу. По его признанию, все было как в тумане, окончательно он пришел в себя в больнице уже через несколько дней после ампутации. К девушкам приехала вторая скорая - их осмотрели, проверили пульс, измерили давление и температуру, вкололи обезболивающие и предложили проехать в травмпункт, но девушки отказались и поехали в горбольницу. В первую очередь их беспокоило состояние Ивана, но в горбольнице и их тщательно осмотрели и обследовали. «Мы уже смирились с тем, что у Ивана ампутирована конечность, главное, что он жив, - призналась сегодня Дарья. - Мы благодарны всем медикам, которые нам помогали, госавтоинспекторам, которые работали по нашему делу, всем друзьям из фотоклуба «Таймыр» и Заполярного театра драмы. Но все же, веря в людей и в самое лучшее, мы боимся. Боимся того, что виновный в аварии может избежать наказания. Боимся, что нам не хватит средств на реабилитацию. Боимся, что Ваня может остаться без работы - а он трудился в шахте, куда теперь ему путь закрыт». «Заполярная правда» будет следить за развитием событий.

Просмотров:170 Актрисы Заполярного театра драмы Елена Донова, Инесса Талашкевич, Дарья Дороготовцева и ее супруг Иван Клочков в воскресенье поздно вечером решили сходить в кино. Купив билеты, вышли на улицу ждать начала сеанса, так как в фойе было душно. Стоя у памятника первому строителю, на тротуаре, общались. Инесса и Ваня, заметив, что по Ленинскому проспекту в их сторону летит машина, закричали «Осторожно!». Через секунду автомобиль врезался в них.«Ваня сгруппировался по принципу рычага, выставив правую ногу вперед, попытавшись вытолкнуть девчонок наверх, на пьедестал памятника, а я оказалась у него между ног. После удара бампер отлетел от машины и оказался на мне, осколки бампера отрекошетили в ванину ногу. Машина, влетев в нас, стукнувшись в стену, отлетела к разделительной полосе», - вспоминает Дарья.Инессе удалось быстрее всех вскочить на ноги и с криками «Помогите! Скорую!» вбежала в фойе кинотеатра. Дарья с Леной с трудом, но поднялись на ноги, а Ваня не смог. Первую помощь пострадавшему - затянул ремнем ногу - оказал мужчина, представившейся анестезиологом - по счастливой случайности он тоже шел на киносеанс.Первыми, минут через пять после вызова, на двух машинах приехали госавтоинспекторы, следом, минут - скорая помощь. Ваню и виновника аварии повезли в горбольницу в одной машине. Водитель извинялся, пытался похлопать потерпевшего по плечу, но Ивану было не до него - на улице он старался поддержать жену и ее подруг, успокоить и боли не чувствовал, а в машине уже стало невмоготу. По его признанию, все было как в тумане, окончательно он пришел в себя в больнице уже через несколько дней после ампутации.К девушкам приехала вторая скорая - их осмотрели, проверили пульс, измерили давление и температуру, вкололи обезболивающие и предложили проехать в травмпункт, но девушки отказались и поехали в горбольницу. В первую очередь их беспокоило состояние Ивана, но в горбольнице и их тщательно осмотрели и обследовали.«Мы уже смирились с тем, что у Ивана ампутирована конечность, главное, что он жив, - призналась сегодня Дарья. - Мы благодарны всем медикам, которые нам помогали, госавтоинспекторам, которые работали по нашему делу, всем друзьям из фотоклуба «Таймыр» и Заполярного театра драмы. Но все же, веря в людей и в самое лучшее, мы боимся. Боимся того, что виновный в аварии может избежать наказания. Боимся, что нам не хватит средств на реабилитацию. Боимся, что Ваня может остаться без работы - а он трудился в шахте, куда теперь ему путь закрыт».«Заполярная правда» будет следить за развитием событий.