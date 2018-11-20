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20 ноября 2018, 19:11



Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России»

Среди аутсайдеров аэропорты: Сочи, Анадырь, Анапа, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Норильск, Магадан и Благовещенск, которые пока набрали по 10 тыс. голосов каждый.

Просмотров:124 На 20 ноября абсолютный чемпион по числу поданных голосов – аэропорт Уфы, его выбрало 72,6 тыс. участников конкурса. Сопоставимая активность наблюдается по аэропортам: Казань – 55,4 тыс. человек; Симферополь – 43,7 тыс. человек; Минеральные Воды – 40,6 тыс. человек; Мурманск – 35,6 тыс. человек.Среди аутсайдеров аэропорты: Сочи, Анадырь, Анапа, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Норильск, Магадан и Благовещенск, которые пока набрали по 10 тыс. голосов каждый.