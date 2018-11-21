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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:07 После небольшой передышки норильчан ждет новый штормовой фронт, по силе не уступающий предыдущему.
13:03 «Хорошие песни» споют 1 декабря в культурно-досуговом центре «Юбилейный».
13:00 В эту субботу, 24 ноября, в музее Норильска открывается предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест».
12:42 Оргкомитет КЭФ-2019 утвердил даты проведения мероприятия.
10:50 «Подъемные» для приезжих в Норильск специалистов увеличены, расходы городского бюджета на школьное питание сокращены, а налог на имущество отныне будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Таков результат очередной сессии городского парламента.
10:34 Депутат норильского горсовета Нина Шпетная станет представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.
09:31 Полицейские поймали 35-летнюю норильчанку с наркотиками.
09:16 Квалификационный экзамен на должность главы фонда капремонта сдали лишь трое из 12 претендентов.
09:08 В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.
19:11 Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России»
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