Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 ноября 2018, 09:08



В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.

Для всех школьников первой смены объявлена актировка. Аэропорт работает по фактической погоде.

Просмотров:179 Движение автобусов 31-го маршрута Норильск - Кайеркан возобновили по расписанию. Также проехать могут автомобили категории D и технологический транспорт. Для всех остальных видов транспорта ездить по автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель запрещено. Движение автобусов 33-го маршрута также временно прекращено.Для всех школьников первой смены объявлена актировка. Аэропорт работает по фактической погоде.