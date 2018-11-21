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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 ноября 2018, 09:08

В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.


Движение автобусов 31-го маршрута Норильск - Кайеркан возобновили по расписанию. Также проехать могут автомобили категории D и технологический транспорт. Для всех остальных видов транспорта ездить по автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель запрещено. Движение автобусов 33-го маршрута также временно прекращено.
Для всех школьников первой смены объявлена актировка. Аэропорт работает по фактической погоде.
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    Список новостей

 21 ноября 2018 
13:07   После небольшой передышки норильчан ждет новый штормовой фронт, по силе не уступающий предыдущему. 13:03   «Хорошие песни» споют 1 декабря в культурно-досуговом центре «Юбилейный».
13:00   В эту субботу, 24 ноября, в музее Норильска открывается предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест». 12:42   Оргкомитет КЭФ-2019 утвердил даты проведения мероприятия.
10:50   «Подъемные» для приезжих в Норильск специалистов увеличены, расходы городского бюджета на школьное питание сокращены, а налог ... 10:34   Депутат норильского горсовета Нина Шпетная станет представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.
09:31   Полицейские поймали 35-летнюю норильчанку с наркотиками. 09:16   Квалификационный экзамен на должность главы фонда капремонта сдали лишь трое из 12 претендентов.
09:08   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.

 20 ноября 2018 
19:11   Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России» 17:52   Иван Клочков, пострадавший 11 ноября в ДТП возле Родины, поделился с журналистами «Заполярной правды» подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии
17:41   На сайте великиеимена.рф продолжается голосование по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске лидирует имя Николая Урванцева 17:14   Типомания как явление - в норильском кинотеатре
17:12   Мать, избившую малыша до разрыва печени, отправили в колонию на пять лет. Это в два раза меньше, чем запрашивал прокурор города Норильска 16:43   За что ответит виновный? В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором пострадали четыре пешехода.
16:08   Всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова» стартовал сегодня в Норильске. 15:08   Полицейские Норильска изъяли у местного жителя 23 свертка с наркотиками.
15:04   Норильчанка хотела купить щенка, но попалась на удочку мошенников. 15:00   Бой крысам. Дом на ул. Талнахской, 35, станет площадкой для эксперимента в Норильске по изменению схемы удаления мусора из МКД.
14:52   Норильские полицейские оказывают помощь водителям в условиях сильной метели. 14:31   Норильский клуб вязальщиц «Радуга» сделал теплый подарок малышам, которые раньше времени появились на свет.
13:44   Найден живым. Пропавший в сентябре красноярец добирался автостопом до Казахстана. 12:48   Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон сумму в два раза больше его стоимости.
12:32   В Норильске подвели итоги «Большого Аргиша». 12:17   В Норильске в эти минуты проходит заседание сессии горсовета.
11:58   36-летний житель Норильска пойдет под суд за кражу мобильного телефона. 11:49   Накрывший Норильск циклон продлится, как минимум, до завтрашнего вечера.
11:42   В Норильске для смены технологического персонала НМЗ, работающей с 16.00, объявлена актировка. 11:30   «Норникель» представил отчет и анализ финансового рынка от ICBC Standard Bank.
10:15   23-24 ноября во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. 09:10   В Норильске в ДТП попали актрисы Заполярного театра драмы. Мужу одной из них, закрывшему от вылетевшего на тротуар автомобиля девушек собой, ампутировали часть ноги.
08:23   Норильчане не могут добраться на работу. Из-за сильной метели в Норильске полностью приостановлено движение на автодороге из Центрального района в Кайеркан и аэропорт.

 19 ноября 2018 
19:30   В Норильском музее боевой славы Союза ветеранов Афганской войны появилась интерактивная выставка. 18:23   По факту гибели Алексея Клешко возбуждено уголовное дело.
17:34   В Таймырском краеведческом музее в рамках V Региональных Рождественских образовательных чтений прошли встречи в двух секциях ... 17:17   С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч рублей.
16:30   Университет «Активное долголетие» активно развивается в Норильске. 16:10   Команда Норильской лиги КВН «Пепперони» попала в список лучших школьных команд Красноярского края.
16:04   В Норильске выявили сильнейших тхэквондистов. 16:02   Норильская «Шкода» возвращается домой с танцевального конкурса DANCE SPACE победителем.
15:53   Цифровое вещание. Планы на отсрочку. 15:09   Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста.
14:58   «Подсолнух» оштрафовали за разгрузку товаров под окнами квартир. 14:52   «Норникель» и «коммунисты» поделили очки.
14:09   В правительстве Красноярского края обсудили предварительные итоги пробной переписи населения. 14:05   В Красноярском крае 16 организаций задолжали своим работникам заработную плату. Причина невыплат - отсутствие средств.
13:30   В Финляндии Таймырский колледж и Лапландский университет прикладных наук заключили меморандум о сотрудничестве. 13:27   Красноярские хирурги федерального кардиоцентра выполнили сложные операции по сохранению клапанов сердца детям.
13:21   В Москве прошла презентация наградных медалей XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 13:15   Алексей Клешко оставил несколько предсмертных записок.




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