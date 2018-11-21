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21 ноября 2018, 09:16



Квалификационный экзамен на должность главы фонда капремонта сдали лишь трое из 12 претендентов.

Напомним, тестирование проходило 16 ноября, кандидатам было предложено ответить на 50 вопросов за один час. Для прохождения в следующий тур кандидату необходимо было ответить на 45 вопросов. В результате из 12 кандидатов, участвовавших в конкурсе, проходной балл набрали три претендента: Смирнов Олег Олегович, Метляев Тарас Георгиевич, Чалбышев Александр Владимирович, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Следующий этап – собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатами, набравшими нужное количество баллов, состоится 27 ноября 2018 года.

Просмотров:125 В министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края поступили результаты квалификационного экзамена-теста, проходившего для претендентов на должность директора фонда капитального ремонта. Организатором данного этапа конкурсных испытаний выступало министерство строительство и ЖКХ России.Напомним, тестирование проходило 16 ноября, кандидатам было предложено ответить на 50 вопросов за один час. Для прохождения в следующий тур кандидату необходимо было ответить на 45 вопросов.В результате из 12 кандидатов, участвовавших в конкурсе, проходной балл набрали три претендента: Смирнов Олег Олегович, Метляев Тарас Георгиевич, Чалбышев Александр Владимирович, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.Следующий этап – собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатами, набравшими нужное количество баллов, состоится 27 ноября 2018 года.