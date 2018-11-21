Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 ноября 2018, 09:31



Полицейские поймали 35-летнюю норильчанку с наркотиками.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:131 Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по г. Норильску возле одного из подъездов дома на ул. Дзержинского задержали 35-летнюю норильчанку, у которой в ходе проведения личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 0,355 гр.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.