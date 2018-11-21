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21 ноября 2018, 10:34



Депутат норильского горсовета Нина Шпетная станет представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.

Ранее представителем уполномоченного по правам человека в крае была Наталья Селина, которая уехала на постоянное место жительства в другой город. Поле назначения Нины Шпетной она сможет выполнять функции по защите прав и свобод человека и гражданина на территории Норильска. Шпетная Нина Михайловна в Норильске с 1978 года. Трудовую деятельность начала воспитателем детского сада № 37. С 1988 года по настоящее время работает в гимназии № 11, где занимала должности старшей пионервожатой, педагога, заместителя директора по воспитательной работе. С 2005 года возглавляет образовательное учреждение. Общественной работой занимается с начала трудовой деятельности: сначала профсоюзной, затем в 1999 году была избрана депутатом в городской Совет города Кайеркана. Депутатом Норильского городского Совета является с 2007 года.

Просмотров:116 Кандидатуру Нины Шпетной вчера согласовал депутатский корпус Норильска. Представление Нины Шпетной в качестве кандидата на данный пост направлено в адрес уполномоченного.Ранее представителем уполномоченного по правам человека в крае была Наталья Селина, которая уехала на постоянное место жительства в другой город.Поле назначения Нины Шпетной она сможет выполнять функции по защите прав и свобод человека и гражданина на территории Норильска.