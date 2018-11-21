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21 ноября 2018, 10:50



«Подъемные» для приезжих в Норильск специалистов увеличены, расходы городского бюджета на школьное питание сокращены, а налог на имущество отныне будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Таков результат очередной сессии городского парламента.

Депутаты утвердили увеличение с 2019 года суммы выплат на обустройство для приезжих специалистов («подъемные») со 100 тыс. рублей до 150-300 тыс. рублей (в зависимости от квалификации прибывающих работников), а также снижение на 1% объема софинансирования оплаты школьного питания для детей нельготных категорий, оставив при этом все существующие льготы для социально незащищенных категорий граждан. Приняли решение народные избранники и о приведении в соответствие с краевым законодательством решения городского Совета «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Норильск». С 1 января 2019 года налог на имущество будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной, как это происходит сейчас. Одобренная местным парламентом налоговая ставка для большинства населения составит 0.3. По словам председателя норильского горсовета, несмотря на то что налоговая ставка для некоторых граждан увеличивается (ранее на территории действовали ставки от 0.1 до 0.31 – в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта), фактическая сумма налога, который будут выплачивать граждане, значительно снизится в большинстве случаев: «По некоторым объектам снижение суммы налога произойдет в несколько раз, несмотря на то, что мы приняли решение применять не минимальную ставку. При этом хочу отметить, что установление налоговых ставок на имущество физлиц – это компетенция городского Совета. Таким образом, если в дальнейшем будет пересматриваться кадастровая стоимость объектов, в том числе в сторону увеличения, мы своим решением можем снизить налоговую ставку, чтобы гражданам не пришлось нести непомерное налоговое бремя. Безусловно, это приведет к снижению поступлений в местный бюджет, но мы руководствуемся принципами разумности. Льготные категории граждан, освобожденные от уплаты данного вида налогов, мы оставили без изменений», – резюмировал итоги сессии Александр Пестряков.

Просмотров:113 В Норильске состоялась 9 сессия городского Совета депутатов. В ходе работы парламентарии приняли решение по 14 вопросам.Депутаты утвердили увеличение с 2019 года суммы выплат на обустройство для приезжих специалистов («подъемные») со 100 тыс. рублей до 150-300 тыс. рублей (в зависимости от квалификации прибывающих работников), а также снижение на 1% объема софинансирования оплаты школьного питания для детей нельготных категорий, оставив при этом все существующие льготы для социально незащищенных категорий граждан.Приняли решение народные избранники и о приведении в соответствие с краевым законодательством решения городского Совета «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Норильск». С 1 января 2019 года налог на имущество будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной, как это происходит сейчас. Одобренная местным парламентом налоговая ставка для большинства населения составит 0.3.По словам председателя норильского горсовета, несмотря на то что налоговая ставка для некоторых граждан увеличивается (ранее на территории действовали ставки от 0.1 до 0.31 – в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта), фактическая сумма налога, который будут выплачивать граждане, значительно снизится в большинстве случаев: «По некоторым объектам снижение суммы налога произойдет в несколько раз, несмотря на то, что мы приняли решение применять не минимальную ставку. При этом хочу отметить, что установление налоговых ставок на имущество физлиц – это компетенция городского Совета. Таким образом, если в дальнейшем будет пересматриваться кадастровая стоимость объектов, в том числе в сторону увеличения, мы своим решением можем снизить налоговую ставку, чтобы гражданам не пришлось нести непомерное налоговое бремя. Безусловно, это приведет к снижению поступлений в местный бюджет, но мы руководствуемся принципами разумности. Льготные категории граждан, освобожденные от уплаты данного вида налогов, мы оставили без изменений», – резюмировал итоги сессии Александр Пестряков.