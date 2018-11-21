Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 ноября 2018, 12:42



Оргкомитет КЭФ-2019 утвердил даты проведения мероприятия.

В своем выступлении глава региона отметил, что проекты концепции и архитектуры деловой программы форума подготовлены и согласованы Минэкономразвития России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. «Форум планируем провести в течение трех дней - 28, 29 и 30 марта. Первый день будет традиционно посвящен молодежной программе, она зарекомендовала себя хорошо, второй и третий - непосредственно деловая программа», - подчеркнул Александр Усс. Основным местом проведения форума, по словам губернатора, станет Красноярский международный выставочно-деловой центр «Сибирь». Вместе с тем глава региона предложил молодежную и несколько дискуссионных площадок перенести в Сибирский федеральный университет. Высказываясь о содержательной части мероприятия, Александр Усс заявил о необходимости смены его формата. По словам губернатора Красноярского края, форум должен быть актуальным и востребованным для большинства регионов России и, что немаловажно, для гостей из-за рубежа. «Красноярский экономический форум должен стать полезным для участников в первую очередь благодаря смелой и продвинутой повестке. Мы сегодня уже работаем с потенциальными участниками КЭФ из западной Европы, Юго-Восточной Азии и США, и у нас есть уверенность в том, что достойное представительство, в первую очередь на уровне экспертов, будет обеспечено», - подчеркнул Александр Усс. Основную тему форума глава региона обозначил как «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Повестка Красноярского экономического форума в 2019 году должна быть посвящена формированию и проведению государственной политики на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Государственная политика должна быть ориентирована на кардинальное повышение конкурентоспособности российской экономики, в том числе её реального сектора. Отдельное внимание губернатор уделил инвестиционной программе. Он напомнил, что в прошлом году в рамках КЭФ прошла презентация семи инвестиционных проектов «Енисейской Сибири» с заявленной стоимостью около 500 млрд рублей. С тех пор в рамках исполнения указания президента России совместно с Минфином и Минэкономразвития России был разработан комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь», включающий 34 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 1,8 трлн рублей. «В рамках предстоящего форума мы планируем провести самостоятельное роуд-шоу КИП «Енисейская Сибирь», мероприятия по повестке реализации проектов и организовать отдельную выставочную зону «Енисейской Сибири», - подчеркнул глава региона. Подводя итоги совещания, Дмитрий Козак отметил важность Красноярского экономического форума как площадки для обсуждения значимых тем социально-экономической федеральной повестки. До 14 декабря программа форума должна быть доработана и утверждена на очередном заседании оргкомитета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Просмотров:80 Губернатор Красноярского края Александр Усс в Москве принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского экономического форума. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя оргкомитета КЭФ-2019 Дмитрия Козака.В своем выступлении глава региона отметил, что проекты концепции и архитектуры деловой программы форума подготовлены и согласованы Минэкономразвития России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. «Форум планируем провести в течение трех дней - 28, 29 и 30 марта. Первый день будет традиционно посвящен молодежной программе, она зарекомендовала себя хорошо, второй и третий - непосредственно деловая программа», - подчеркнул Александр Усс.Основным местом проведения форума, по словам губернатора, станет Красноярский международный выставочно-деловой центр «Сибирь». Вместе с тем глава региона предложил молодежную и несколько дискуссионных площадок перенести в Сибирский федеральный университет.Высказываясь о содержательной части мероприятия, Александр Усс заявил о необходимости смены его формата. По словам губернатора Красноярского края, форум должен быть актуальным и востребованным для большинства регионов России и, что немаловажно, для гостей из-за рубежа.«Красноярский экономический форум должен стать полезным для участников в первую очередь благодаря смелой и продвинутой повестке. Мы сегодня уже работаем с потенциальными участниками КЭФ из западной Европы, Юго-Восточной Азии и США, и у нас есть уверенность в том, что достойное представительство, в первую очередь на уровне экспертов, будет обеспечено», - подчеркнул Александр Усс.Основную тему форума глава региона обозначил как «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Повестка Красноярского экономического форума в 2019 году должна быть посвящена формированию и проведению государственной политики на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Государственная политика должна быть ориентирована на кардинальное повышение конкурентоспособности российской экономики, в том числе её реального сектора.Отдельное внимание губернатор уделил инвестиционной программе. Он напомнил, что в прошлом году в рамках КЭФ прошла презентация семи инвестиционных проектов «Енисейской Сибири» с заявленной стоимостью около 500 млрд рублей. С тех пор в рамках исполнения указания президента России совместно с Минфином и Минэкономразвития России был разработан комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь», включающий 34 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 1,8 трлн рублей.«В рамках предстоящего форума мы планируем провести самостоятельное роуд-шоу КИП «Енисейская Сибирь», мероприятия по повестке реализации проектов и организовать отдельную выставочную зону «Енисейской Сибири», - подчеркнул глава региона.Подводя итоги совещания, Дмитрий Козак отметил важность Красноярского экономического форума как площадки для обсуждения значимых тем социально-экономической федеральной повестки. До 14 декабря программа форума должна быть доработана и утверждена на очередном заседании оргкомитета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.