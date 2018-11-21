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21 ноября 2018, 13:00



В эту субботу, 24 ноября, в музее Норильска открывается предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест».

«Норильск Новый Фест» станет уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, для сохранения и развития народных художественных промыслов. "Готовится настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события - участие приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством. Откроет первый фестиваль Коломна. Коломчане приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку. Тут же пройдут мастер-классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки», - рассказала о проекте директор Музея Норильска Наталья Федянина. Фестиваль задуман таким образом, что несколько площадок города в музее и Городском центре культуры превратятся в место, где можно увидеть выступления творческих групп, научиться что-то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях. Таким образом реализуется давняя идея управления культуры города собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска. Важно знать, что любая продукция, сделанная своими руками, любого рода украшения, в том числе елочные, прежде чем попасть на фестиваль-ярмарку, пройдет экспертный отбор. Как итог - на «Новом Фесте» жители города смогут купить шикарные подарки к Новому году, выполненные в необычных техниках: аксессуары, украшения, игрушки, сладости. И все это будет эксклюзивным, штучным, нештампованным.

Просмотров:64 На фестивале представят свои работы люди, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством. Организаторами фестиваля выступили управление по делам культуры и искусства Норильска, музей Норильска и Городской центр культуры. Его задача - привлечь активных, творческих, талантливых норильчан, создать условия для того, чтобы люди могли развиваться.«Норильск Новый Фест» станет уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, для сохранения и развития народных художественных промыслов. "Готовится настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события - участие приглашенного региона-гостя, известного своим историческим производством. Откроет первый фестиваль Коломна. Коломчане приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку. Тут же пройдут мастер-классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки», - рассказала о проекте директор Музея Норильска Наталья Федянина.Фестиваль задуман таким образом, что несколько площадок города в музее и Городском центре культуры превратятся в место, где можно увидеть выступления творческих групп, научиться что-то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях.Таким образом реализуется давняя идея управления культуры города собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска.Важно знать, что любая продукция, сделанная своими руками, любого рода украшения, в том числе елочные, прежде чем попасть на фестиваль-ярмарку, пройдет экспертный отбор. Как итог - на «Новом Фесте» жители города смогут купить шикарные подарки к Новому году, выполненные в необычных техниках: аксессуары, украшения, игрушки, сладости. И все это будет эксклюзивным, штучным, нештампованным.