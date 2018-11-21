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21 ноября 2018, 13:03



«Хорошие песни» споют 1 декабря в культурно-досуговом центре «Юбилейный».

Гости услышат известные и любимые песни в исполнении основателей фестиваля Александра Хаджаева и Ярослава Рудковского, педагогов ДДТ Максима Семенихина, Василисы Кузнецовой и Эльвиры Валитовой, воспитателя детского сада № 36 Светланы Смычковой, тележурналиста ГТРК «Норильск» Оксаны Завгородней, врача-стоматолога Юрия Лабузова, а также - лауреатов конкурса «Поколение» разных лет Алины Ахсановой, Елены Добробабиной, Анастасии Папиной, Галины Ширмановой. На сцене выступят талнахский театр песни «Раздолье», ансамбль казачьей песни «Горлица» и его руководитель Ольга Радченко. Ведущая программы Наталья Чернявская. Сюрпризом для зрителей станут вокальные выступления руководителей города и сотрудников «Норникеля». Фестиваль станет одним из заключительных мероприятий в череде юбилейных торжеств по случаю 65-летия города, поэтому зрителей ждут не только творческие подарки, но и праздничная лотерея. Фестиваль пройдет 1 декабря в 17.00. Цена билетов - 200 рублей. Принимаются коллективные заявки. Справки по телефону 39-26-72, касса - 39-85-41.

Просмотров:56 «Хорошие песни» - это традиционный фестиваль эстрадного вокала, который пройдет в седьмой раз. Поскольку в этом году фестиваль проходит в преддверии Года театра, название получил соответствующее – «Весь мир - театр!». Зрители получат возможность окунуться в прекрасный мир музыки из легендарных театральных постановок и замечательных отечественных кинофильмов, увидеть на большом экране любимые кадры.Гости услышат известные и любимые песни в исполнении основателей фестиваля Александра Хаджаева и Ярослава Рудковского, педагогов ДДТ Максима Семенихина, Василисы Кузнецовой и Эльвиры Валитовой, воспитателя детского сада № 36 Светланы Смычковой, тележурналиста ГТРК «Норильск» Оксаны Завгородней, врача-стоматолога Юрия Лабузова, а также - лауреатов конкурса «Поколение» разных лет Алины Ахсановой, Елены Добробабиной, Анастасии Папиной, Галины Ширмановой. На сцене выступят талнахский театр песни «Раздолье», ансамбль казачьей песни «Горлица» и его руководитель Ольга Радченко. Ведущая программы Наталья Чернявская. Сюрпризом для зрителей станут вокальные выступления руководителей города и сотрудников «Норникеля».Фестиваль станет одним из заключительных мероприятий в череде юбилейных торжеств по случаю 65-летия города, поэтому зрителей ждут не только творческие подарки, но и праздничная лотерея.Фестиваль пройдет 1 декабря в 17.00. Цена билетов - 200 рублей. Принимаются коллективные заявки. Справки по телефону 39-26-72, касса - 39-85-41.