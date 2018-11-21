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21 ноября 2018, 13:07



После небольшой передышки норильчан ждет новый штормовой фронт, по силе не уступающий предыдущему.



Просмотров:69 Природа дала горожанам свободно вздохнуть после сильнейшего шторма совсем ненадолго. Только прошлой ночью ушел один циклон, который бушевал над Таймыром сутки, а на подходе, уже сегодня к вечеру, - другой. По словам синоптиков, в этот раз порывы ветра достигнут 32 м/с, основной удар стихии, по прогнозам, придется на Талнах. Ожидаемый циклон не очень обширен, закончится пурга ночью, и уже завтра температура понизится до -20-25 градусов.