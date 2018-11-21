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21 ноября 2018, 14:27



Сильная метель в Норильске стала причиной семи ДТП. В трех пострадали люди.

Плохая видимость из-за снегопада и сильного ветра послужила причиной семи ДТП, в трех из них пострадали люди. В одном случае КамАЗ съехал с дороги, в другом – столкнулись две легковушки в районе улицы Спортивной. Водители получили не значительные ушибы. Третье ДТП – лобовое столкновение автомобилей «Рено» и «ВАЗ-2114» на Вальковском шоссе. Один из водителей госпитализирован с различными травмами. Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют автовладельцам при неблагоприятных погодных условиях ограничить передвижение по городу на личном транспорте.

Просмотров:284 Со вчерашнего дня сотрудники Госавтоинспекции Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях. Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического.Плохая видимость из-за снегопада и сильного ветра послужила причиной семи ДТП, в трех из них пострадали люди. В одном случае КамАЗ съехал с дороги, в другом – столкнулись две легковушки в районе улицы Спортивной. Водители получили не значительные ушибы. Третье ДТП – лобовое столкновение автомобилей «Рено» и «ВАЗ-2114» на Вальковском шоссе. Один из водителей госпитализирован с различными травмами.Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют автовладельцам при неблагоприятных погодных условиях ограничить передвижение по городу на личном транспорте.