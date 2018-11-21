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21 ноября 2018, 14:34



Норникель стал победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности».

В этом году компании, работающие и реализующие благотворительные программы в субъектах СФО, подали на конкурс 20 заявок из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского краев и других регионов. При этом наиболее востребованной оказалась номинация, связанная с инновациями в социальной сфере. В общем конкурсе Сибирского региона победителями стали Заполярный филиал компании «Норникель» (1-е место), АО НПК КАТРЕН (2-е место) и Сибирский филиал ПАО МегаФон (3-е место). Они продемонстрировали наиболее системный подход к управлению корпоративной благо­твори­тель­ностью (жюри оценивали целеполагание, принципы выделения бюджета, информационное освещение, использование оценки эффективности и другие аспекты корпоративной фи­лан­тропии. Исследование и конкурс «Лидеры корпоративной благо­твори­тель­ности» уже 11 лет проводит ассоциация крупнейших в России грантодающих и благо­твори­тель­ных организаций "Форум доноров" проводит совместно с сетью PwC и деловой газетой «Ведомости». А в этом году организаторы решили сосредоточить свое внимание на благо­твори­тель­ной деятельности бизнеса в регионах. «Что влияет на социальную политику бизнеса? Насколько зависимы от федеральных центров в своей социальной политике региональные компании? Нам хотелось более глубоко взглянуть на корпоративную благо­твори­тель­ность в регионах, на тренды, которые появляются в малых и моногородах, на те направления социальной сферы, которые особенно охотно поддерживает региональный бизнес», — прокомментировала конкурс Александра Болдырева, исполнительный директор "Форума доноров."

Просмотров:217 Пилотный сезон региональных проектов «Лидеры корпоративной благотворительности» в 2018 году прошел в Новосибирске. Более 70 заявок; десятки не известных ранее широкой аудитории, но достойные внимания и тиражирования программ компаний; сотни специалистов корпоративного сектора, узнавших о том, как выстроить социальную политику, стратегию социальных инвестиций своей компании, как оценить их результативность и социальный эффект. Проект активно поддержал Фонд президентских грантов.В этом году компании, работающие и реализующие благотворительные программы в субъектах СФО, подали на конкурс 20 заявок из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского краев и других регионов. При этом наиболее востребованной оказалась номинация, связанная с инновациями в социальной сфере.В общем конкурсе Сибирского региона победителями стали Заполярный филиал компании «Норникель» (1-е место), АО НПК КАТРЕН (2-е место) и Сибирский филиал ПАО МегаФон (3-е место). Они продемонстрировали наиболее системный подход к управлению корпоративной благо­твори­тель­ностью (жюри оценивали целеполагание, принципы выделения бюджета, информационное освещение, использование оценки эффективности и другие аспекты корпоративной фи­лан­тропии.Исследование и конкурс «Лидеры корпоративной благо­твори­тель­ности» уже 11 лет проводит ассоциация крупнейших в России грантодающих и благо­твори­тель­ных организаций "Форум доноров" проводит совместно с сетью PwC и деловой газетой «Ведомости». А в этом году организаторы решили сосредоточить свое внимание на благо­твори­тель­ной деятельности бизнеса в регионах.