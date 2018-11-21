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21 ноября 2018, 16:11



В Норильске задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на аптеки.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали лиц, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей, 1990 г. р. Полицейские установили причастность задержанных к совершению трех подобных нападений на аптечные пункты в Норильске. Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:292 В минувшие выходные в дежурную часть полиции поступило сообщение о совершенном разбойном нападении на аптеку. Как установили прибывшие на место полицейские, двое злоумышленников в масках в вечернее время зашли в аптеку, разбили витрины, после чего под угрозой применения холодного оружия похитили денежные средства и завладели психоактивными лекарственными средствами. Женщина-провизор, выбежав из аптеки, вызвала полицию в соседнем магазине.В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали лиц, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей, 1990 г. р. Полицейские установили причастность задержанных к совершению трех подобных нападений на аптечные пункты в Норильске. Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.