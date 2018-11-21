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21 ноября 2018, 16:56



Стоимость обучения в автошколах страны вырастет в 2019 году. В Норильске повышение уже произошло.

По мнению специалистов, повышение стоимости обучения на водительские права связана с высокой вероятностью увеличения цен на бензин с начала следующего года. Кроме того, еще одним важным фактором, который влияет на подорожание услуги, является рост тарифов на услуги ЖКХ. Напомним, цены на топливо существенно выросли весной. К середине апреля стоимость бензина превысила 40 рублей, к началу июня цены выросли уже до 43 рублей. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, была достигнута договоренность с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая. Недавно Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на рынке. Они условились, что цены до конца года будут на уровне конца мая - начала июня 2018-го, потом их плавно переиндексируют с учетом инфляции на 4-4,6%. Срок действия соглашения – до 31 марта. Сейчас в норильской школе безопасности дорожного движения стоимость обучения составляет чуть более 48 тысячи рублей. Увеличение стоимости на категорию B уже произошло с 1 ноября - на три тысячи рублей. В 2019-м планируется рост оплаты стоимости для категорий C, D. На сколько именно - пока неизвестно. Идут расчеты и утверждения.

Просмотров:184 Владельцы автомобильных курсов рассказали изданию, что цены на обучение могут остаться примерно на уровне текущего года, однако абитуриенты будут вынуждены оплачивать расходы на бензин отдельно. В результате итоговая стоимость посещения автошколы поднимется примерно на 10%. В настоящее время услуги автошкол обходятся в 20-30 тысяч рублей в крупных городах и от 15 тысяч на периферии, сообщает телекомпания "Мир 24".По мнению специалистов, повышение стоимости обучения на водительские права связана с высокой вероятностью увеличения цен на бензин с начала следующего года. Кроме того, еще одним важным фактором, который влияет на подорожание услуги, является рост тарифов на услуги ЖКХ.Напомним, цены на топливо существенно выросли весной. К середине апреля стоимость бензина превысила 40 рублей, к началу июня цены выросли уже до 43 рублей. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, была достигнута договоренность с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.Недавно Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на рынке. Они условились, что цены до конца года будут на уровне конца мая - начала июня 2018-го, потом их плавно переиндексируют с учетом инфляции на 4-4,6%. Срок действия соглашения – до 31 марта.Сейчас в норильской школе безопасности дорожного движения стоимость обучения составляет чуть более 48 тысячи рублей. Увеличение стоимости на категорию B уже произошло с 1 ноября - на три тысячи рублей. В 2019-м планируется рост оплаты стоимости для категорий C, D. На сколько именно - пока неизвестно. Идут расчеты и утверждения.