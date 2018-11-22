Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2018, 09:52



Ведущие туроператоры России оценивают туристический потенциал Таймыра.

В столице Таймыра эксперты туристической отрасли познакомились с историей полуострова, став участниками театрализованной экскурсии по экспозициям Таймырского краеведческого музея, приняв участие в обрядах «Посвящения в таймырцы» и «Имянаречения» на территории этнокультурного комплекса «Таймыр Моу», и посетив обзорную экскурсию по Дудинке. В Норильске гости осмотрели городские достопримечательности, побывали на Красных Камнях для знакомства со снегоходными маршрутами (этот вид экологического туризма активно набирает популярность), а также посетили подземный учебный полигон, расположенный в отработанных выработках шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» Заполярного филиала компании «Норникель». «Большой Аргиш» стал для туроператоров ярким примером событийного туризма на Таймыре. Этнический фестиваль проводился в Норильске и Дудинке на протяжении трех дней. Танцы «шаманов» под звуки баргана и работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства, показ созданного с применением VR-технологии спектакля-экскурсии «Гиперборея. Плато Путорана» и посещение чумов коренных этносов Таймыра, катание на оленьих упряжках и дегустация традиционных блюд северной кухни – все это позволило гостям территории прочувствовать уникальность полуострова, а световое шоу под ночным дудинским небом и масштабное пиротехническое представление в Норильске – зарядиться энергией Таймыра. Своими впечатлениями от трехдневного пребывания на полуострове гости поделились на круглом столе в офисе Агентства развития Норильска с участием представителей властей Норильска и Таймыра и местных экспертов туристической отрасли. Признавая ведущую роль плато Путорана как объекта для организации приключенческих, экологических, познавательных туров, приглашенные эксперты выразили общее мнение о том, что знакомство с территорией полуострова должно носить комплексный характер, включать в себя посещение наиболее интересных мест Дудинки и Норильска. Особенно перспективным участники делегации назвали промышленный туризм. Туроператоры поддержали намерение местных властей и Агентства развития Норильска по созданию на Таймыре единого туристического кластера, что позволит совместно формировать и продвигать качественные туристические маршруты, привлекать в отрасль средства инвесторов и Ростуризма. «Прошедшая в Норильске встреча – начало большой системной работы по запуску туризма на Таймыре», - отметил генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов. Комплексная оценка туристического потенциала полуострова будет предоставлена Агентству развития Норильска в декабре.

Просмотров:70 Представители Russia Discovery, «Мостурфлота», Fantasy Way и «Магазина путешествий» стали специальными гостями фестиваля «Большой Аргиш» и посетили Норильск и Дудинку по приглашению Агентства развития Норильска.В столице Таймыра эксперты туристической отрасли познакомились с историей полуострова, став участниками театрализованной экскурсии по экспозициям Таймырского краеведческого музея, приняв участие в обрядах «Посвящения в таймырцы» и «Имянаречения» на территории этнокультурного комплекса «Таймыр Моу», и посетив обзорную экскурсию по Дудинке.В Норильске гости осмотрели городские достопримечательности, побывали на Красных Камнях для знакомства со снегоходными маршрутами (этот вид экологического туризма активно набирает популярность), а также посетили подземный учебный полигон, расположенный в отработанных выработках шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» Заполярного филиала компании «Норникель».«Большой Аргиш» стал для туроператоров ярким примером событийного туризма на Таймыре. Этнический фестиваль проводился в Норильске и Дудинке на протяжении трех дней. Танцы «шаманов» под звуки баргана и работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства, показ созданного с применением VR-технологии спектакля-экскурсии «Гиперборея. Плато Путорана» и посещение чумов коренных этносов Таймыра, катание на оленьих упряжках и дегустация традиционных блюд северной кухни – все это позволило гостям территории прочувствовать уникальность полуострова, а световое шоу под ночным дудинским небом и масштабное пиротехническое представление в Норильске – зарядиться энергией Таймыра.Своими впечатлениями от трехдневного пребывания на полуострове гости поделились на круглом столе в офисе Агентства развития Норильска с участием представителей властей Норильска и Таймыра и местных экспертов туристической отрасли. Признавая ведущую роль плато Путорана как объекта для организации приключенческих, экологических, познавательных туров, приглашенные эксперты выразили общее мнение о том, что знакомство с территорией полуострова должно носить комплексный характер, включать в себя посещение наиболее интересных мест Дудинки и Норильска. Особенно перспективным участники делегации назвали промышленный туризм.Туроператоры поддержали намерение местных властей и Агентства развития Норильска по созданию на Таймыре единого туристического кластера, что позволит совместно формировать и продвигать качественные туристические маршруты, привлекать в отрасль средства инвесторов и Ростуризма.«Прошедшая в Норильске встреча – начало большой системной работы по запуску туризма на Таймыре», - отметил генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов. Комплексная оценка туристического потенциала полуострова будет предоставлена Агентству развития Норильска в декабре.