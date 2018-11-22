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22 ноября 2018, 09:57



В Норильске началась масштабная уборка снега.



Просмотров:82 Содержанием автодорог и улиц в Большом Норильске занимаются две организации: УАДиС, который отвечает за автодорогу Норильск - Алыкель, и "Илан-Норильск", который обслуживает Центральный район, а также районы Талнах и Кайеркан и жилое образование Оганер. Этой ночью для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта на улицы и дороги города выведено до 70 единиц снегоуборочной техники. За прошедшие сутки с улиц и дорог Большого Норильска вывезено более семи тысяч тонн снега. Сейчас снегоуборка ведётся в штатном режиме.