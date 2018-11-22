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22 ноября 2018, 09:57

В Норильске началась масштабная уборка снега.


Содержанием автодорог и улиц в Большом Норильске занимаются две организации: УАДиС, который отвечает за автодорогу Норильск - Алыкель, и "Илан-Норильск", который обслуживает Центральный район, а также районы Талнах и Кайеркан и жилое образование Оганер. Этой ночью для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта на улицы и дороги города выведено до 70 единиц снегоуборочной техники. За прошедшие сутки с улиц и дорог Большого Норильска вывезено более семи тысяч тонн снега. Сейчас снегоуборка ведётся в штатном режиме.
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    Список новостей

 22 ноября 2018 
10:35   В Красноярском крае продолжается диспансеризация населения. 10:21   В Норильске четвертый день сохраняется штормовое предупреждение, но погода уже значительно лучше.
10:14   «Норникель» принимает участие в форуме «Дни Арктики в Москве». 10:03   Пассажирам, летевшим из Москвы, пришлось провести время в Нижневартовске.
09:57   В Норильске началась масштабная уборка снега. 09:52   Ведущие туроператоры России оценивают туристический потенциал Таймыра.

 21 ноября 2018 
16:56   Стоимость обучения в автошколах страны вырастет в 2019 году. В Норильске повышение уже произошло. 16:11   В Норильске задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на аптеки.
14:34   Норникель стал победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». 14:27   Сильная метель в Норильске стала причиной семи ДТП. В трех пострадали люди.
13:07   После небольшой передышки норильчан ждет новый штормовой фронт, по силе не уступающий предыдущему. 13:03   «Хорошие песни» споют 1 декабря в культурно-досуговом центре «Юбилейный».
13:00   В эту субботу, 24 ноября, в музее Норильска открывается предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест». 12:42   Оргкомитет КЭФ-2019 утвердил даты проведения мероприятия.
10:50   «Подъемные» для приезжих в Норильск специалистов увеличены, расходы городского бюджета на школьное питание сокращены, а налог ... 10:34   Депутат норильского горсовета Нина Шпетная станет представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.
09:31   Полицейские поймали 35-летнюю норильчанку с наркотиками. 09:16   Квалификационный экзамен на должность главы фонда капремонта сдали лишь трое из 12 претендентов.
09:08   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.

 20 ноября 2018 
19:11   Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России» 17:52   Иван Клочков, пострадавший 11 ноября в ДТП возле Родины, поделился с журналистами «Заполярной правды» подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии
17:41   На сайте великиеимена.рф продолжается голосование по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске лидирует имя Николая Урванцева 17:14   Типомания как явление - в норильском кинотеатре
17:12   Мать, избившую малыша до разрыва печени, отправили в колонию на пять лет. Это в два раза меньше, чем запрашивал прокурор города Норильска 16:43   За что ответит виновный? В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором пострадали четыре пешехода.
16:08   Всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова» стартовал сегодня в Норильске. 15:08   Полицейские Норильска изъяли у местного жителя 23 свертка с наркотиками.
15:04   Норильчанка хотела купить щенка, но попалась на удочку мошенников. 15:00   Бой крысам. Дом на ул. Талнахской, 35, станет площадкой для эксперимента в Норильске по изменению схемы удаления мусора из МКД.
14:52   Норильские полицейские оказывают помощь водителям в условиях сильной метели. 14:31   Норильский клуб вязальщиц «Радуга» сделал теплый подарок малышам, которые раньше времени появились на свет.
13:44   Найден живым. Пропавший в сентябре красноярец добирался автостопом до Казахстана. 12:48   Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон сумму в два раза больше его стоимости.
12:32   В Норильске подвели итоги «Большого Аргиша». 12:17   В Норильске в эти минуты проходит заседание сессии горсовета.
11:58   36-летний житель Норильска пойдет под суд за кражу мобильного телефона. 11:49   Накрывший Норильск циклон продлится, как минимум, до завтрашнего вечера.
11:42   В Норильске для смены технологического персонала НМЗ, работающей с 16.00, объявлена актировка. 11:30   «Норникель» представил отчет и анализ финансового рынка от ICBC Standard Bank.
10:15   23-24 ноября во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. 09:10   В Норильске в ДТП попали актрисы Заполярного театра драмы. Мужу одной из них, закрывшему от вылетевшего на тротуар автомобиля девушек собой, ампутировали часть ноги.
08:23   Норильчане не могут добраться на работу. Из-за сильной метели в Норильске полностью приостановлено движение на автодороге из Центрального района в Кайеркан и аэропорт.

 19 ноября 2018 
19:30   В Норильском музее боевой славы Союза ветеранов Афганской войны появилась интерактивная выставка. 18:23   По факту гибели Алексея Клешко возбуждено уголовное дело.
17:34   В Таймырском краеведческом музее в рамках V Региональных Рождественских образовательных чтений прошли встречи в двух секциях ... 17:17   С 1 января пособие по беременности превысит 300 тысяч рублей.
16:30   Университет «Активное долголетие» активно развивается в Норильске. 16:10   Команда Норильской лиги КВН «Пепперони» попала в список лучших школьных команд Красноярского края.
16:04   В Норильске выявили сильнейших тхэквондистов. 16:02   Норильская «Шкода» возвращается домой с танцевального конкурса DANCE SPACE победителем.




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