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22 ноября 2018, 10:03



Пассажирам, летевшим из Москвы, пришлось провести время в Нижневартовске.

А пассажирам рейса Новосибирск - Норильск пришлось ожидать вылета в аэропорту Игарки. Сейчас пассажиры из Краснорярска, Москвы, Новосибирска уже в Норильске. Задержаны рейсы еще из Диксона и Хатанги.

Просмотров:96 В аэропорту Нижневартовска из-за сложных погодных условий в Норильске пришлось совершить вынужденную посадку самолету, направлявшемуся из Москвы в Норильск. Пассажиров практически сразу расселили в нескольких гостиницах города. Они должны были вылететь в Норильск спустя сутки, но рейс снова отложили. Норильчане с удовольствием делились своими ощущениями с представителями Нижневартовска. Надежда Борзенко почти не огорчена вынужденной посадкой в Нижневартовске. Номер в гостинице ей нравится, общения хватает, она уже завела новые знакомства. Не унывают и другие пассажиры. Говорят, были готовы к такому повороту событий. На борту находились 169 пассажиров. Практически сразу же после приземления представители авиакомпании «Глобус» занялись их расселением. Гостиница нижневартовского аэропорта была частично заполнена, поэтому смогла разместить около семидесяти постояльцев, в том числе экипаж самолёта. Людмила Проскурина, заведующая гостиницей «Аэропорт», г. Нижневартовск: «У нас были ещё места эконом 3-4-местные, но удобства там располагаются в коридоре, поэтому пассажиры не захотели там селиться, решили, что лучше заселиться в другую гостиницу, где есть все удобства». Многие авиаперевозчики выбирают аэродром Нижневартовска в качестве запасного на случай непредвиденных обстоятельств. По словам авиаторов, вынужденные посадки самолётов в межсезонье - дело обычное. Виктор Бросалин, заместитель директора АО «Нижневартовскавиа»: «Метеоусловия до сих пор неблагоприятные, уже более двух суток погодных условий нет, ветер сильный, метель. Закрыт не только аэропорт, но и дорога, ведущая в город. Всё очень серьёзно, и не было никаких окон для того, чтобы принимать какие-то промежуточные решения». Аэропорт Нижневартовска всегда готов принять самолёт в экстренном порядке. Сегодня предприятие помогает авиакомпании «Глобус» предоставить своим клиентам все необходимые условия: питание, проживание, связь, транспортные услуги.А пассажирам рейса Новосибирск - Норильск пришлось ожидать вылета в аэропорту Игарки. Сейчас пассажиры из Краснорярска, Москвы, Новосибирска уже в Норильске. Задержаны рейсы еще из Диксона и Хатанги.