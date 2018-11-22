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22 ноября 2018, 10:14



«Норникель» принимает участие в форуме «Дни Арктики в Москве».

В пленарном заседании «Экологическая повестка. В интересах развития. В интересах человека» приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководители арктических регионов России, представители ряда крупных компаний. Как сказал на заседании статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов, при промышленном освоении Арктики необходимо учитывать хрупкость и уязвимость арктической экосистемы, сохранение которой должно стать первостепенной задачей для работающих в регионе индустриальных предприятий. «Именно поэтому при проведении глубокой модернизации и реконфигурации производства мы прежде всего оцениваем, какой экологический эффект получим от внедрения наилучших доступных технологий», — отметил топ-менеджер. С 2019 по 2022 гг. капитальные затраты компании, в том числе на экологические проекты, ожидаются в размере $10,5-11,5 млрд. «Мы прекрасно осознаем, что модернизационные программы не могут существовать отдельно от экологических, общественно значимых и инфраструктурных проектов. Они должны гармонично сочетаться. Уникальный опыт работы компании в арктических регионах подтверждает справедливость такого комплексного подхода», — подчеркнул Владислав Гасумянов. «Норникель» является крупнейшей промышленной компанией в российской Арктике, которая создает свыше 5,7% ВВП арктических регионов страны. «Все проекты компании носят экологический аспект. Завершена масштабная модернизация предприятий в Заполярном филиале, на Кольской ГМК (КГМК) перевод производства никеля на технологию электроэкстракции находится в активной стадии. В следующем году КГМК откажется от переработки бедного по содержанию металлов концентрата», - отмечают в компании. В сентябре в Норильске стартовал «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива компании, направленная на кардинальное улучшение окружающей среды в регионе. Проект стоимостью $2,5 млрд позволит к 2023 г. снизить выбросы диоксида серы в Норильском районе на 75%. «Норникель» является не только партнером значимых конференций, но и сам их активно инициирует. В середине ноября компания выступила организатором VII Экологического форума «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий», который стал частью Мурманской международной деловой недели.

Просмотров:58 Компания выступает традиционным партнером федерального форума «Дни Арктики в Москве». Форум, организованный Министерством природных ресурсов и экологии РФ, посвящен обсуждению широкого спектра вопросов освоения российской Арктики. Мероприятие проходит в российской столице с 21 по 26 ноября.В пленарном заседании «Экологическая повестка. В интересах развития. В интересах человека» приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководители арктических регионов России, представители ряда крупных компаний.Как сказал на заседании статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов, при промышленном освоении Арктики необходимо учитывать хрупкость и уязвимость арктической экосистемы, сохранение которой должно стать первостепенной задачей для работающих в регионе индустриальных предприятий. «Именно поэтому при проведении глубокой модернизации и реконфигурации производства мы прежде всего оцениваем, какой экологический эффект получим от внедрения наилучших доступных технологий», — отметил топ-менеджер.С 2019 по 2022 гг. капитальные затраты компании, в том числе на экологические проекты, ожидаются в размере $10,5-11,5 млрд. «Мы прекрасно осознаем, что модернизационные программы не могут существовать отдельно от экологических, общественно значимых и инфраструктурных проектов. Они должны гармонично сочетаться. Уникальный опыт работы компании в арктических регионах подтверждает справедливость такого комплексного подхода», — подчеркнул Владислав Гасумянов.«Норникель» является крупнейшей промышленной компанией в российской Арктике, которая создает свыше 5,7% ВВП арктических регионов страны. «Все проекты компании носят экологический аспект. Завершена масштабная модернизация предприятий в Заполярном филиале, на Кольской ГМК (КГМК) перевод производства никеля на технологию электроэкстракции находится в активной стадии. В следующем году КГМК откажется от переработки бедного по содержанию металлов концентрата», - отмечают в компании.В сентябре в Норильске стартовал «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива компании, направленная на кардинальное улучшение окружающей среды в регионе. Проект стоимостью $2,5 млрд позволит к 2023 г. снизить выбросы диоксида серы в Норильском районе на 75%.«Норникель» является не только партнером значимых конференций, но и сам их активно инициирует. В середине ноября компания выступила организатором VII Экологического форума «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий», который стал частью Мурманской международной деловой недели.