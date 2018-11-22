Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2018, 10:21



В Норильске четвертый день сохраняется штормовое предупреждение, но погода уже значительно лучше.

Актировки объявлены для школьников первой смены в Центральном районе и Оганере с 1-го по 6-е классы, в Кайеркане – с 1-го по 8-е классы и лишь в Талнахе - с 1-го по 11-е классы. По прогнозу на сегодня, ожидается временами снег, в горных районах метель, видимость 1-2 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, утром в горных районах порывы 20–25 м/с. Температура воздуха -7…-12 градусов. В связи с работой снегоуборочной техники администрация города информирует об ограничении движения по дорогам города. Владельцев частных транспортных средств просят ограничить движения по городу.

Просмотров:58 Аэропорт работает по фактической погоде. Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта только для легкового автотранспорта. Автобусы 31-го и 33-го маршрутов ездят по расписанию.Актировки объявлены для школьников первой смены в Центральном районе и Оганере с 1-го по 6-е классы, в Кайеркане – с 1-го по 8-е классы и лишь в Талнахе - с 1-го по 11-е классы.По прогнозу на сегодня, ожидается временами снег, в горных районах метель, видимость 1-2 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, утром в горных районах порывы 20–25 м/с. Температура воздуха -7…-12 градусов.В связи с работой снегоуборочной техники администрация города информирует об ограничении движения по дорогам города. Владельцев частных транспортных средств просят ограничить движения по городу.