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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:35 В Красноярском крае продолжается диспансеризация населения.
10:21 В Норильске четвертый день сохраняется штормовое предупреждение, но погода уже значительно лучше.
10:14 «Норникель» принимает участие в форуме «Дни Арктики в Москве».
10:03 Пассажирам, летевшим из Москвы, пришлось провести время в Нижневартовске.
09:57 В Норильске началась масштабная уборка снега.
09:52 Ведущие туроператоры России оценивают туристический потенциал Таймыра.
16:56 Стоимость обучения в автошколах страны вырастет в 2019 году. В Норильске повышение уже произошло.
16:11 В Норильске задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на аптеки.
14:34 Норникель стал победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности».
14:27 Сильная метель в Норильске стала причиной семи ДТП. В трех пострадали люди.
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