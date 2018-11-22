Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2018, 10:35



В Красноярском крае продолжается диспансеризация населения.

Диспансеризация проводится бесплатно во всех поликлиниках края по участковому принципу, для каждого взрослого жителя края 1 раз в 3 года. В текущем году пройти диспансеризацию нужно всем, кому исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. Для раннего выявления онкологических заболеваний, таких как колоректальный рак и рак молочных желез, добавлены исследования, которые рекомендуется проходить 1 раз в 2 года вне основной диспансеризации, начиная с 49 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Также вне срока обязательной диспансеризации любой житель может пройти профилактический осмотр. Таким образом, современная система организации осмотров предлагает ежегодную проверку своего здоровья по разным профилактическим программам. В крае с января по октябрь 2018 года диспансеризацию прошли более 376 тысяч человек (80,5%). Из общего количества заболеваний медики впервые выявили более 20 тысяч случаев. Из них наибольшая доля, взятых на диспансерное наблюдение, – болезни системы кровообращения – 62,9 %. Далее следуют новообразования – 61,6%, болезни органов дыхания – 53,3%, инфекционные и паразитарные болезни – 49,9%, болезни мочеполовой системы – 32,7%, болезни крови и кроветворных органов – 32,7%, болезни органов пищеварения – 29,1%, болезни эндокринной системы – 26,3%, сообщили в краевом минздраве. По итогам выявления отдельных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний взяты на диспансерное наблюдение 7183 человека – 1,9% завершивших первый этап. Скрининг проходит в два этапа. На первом этапе предусмотрен определенный объем обязательных исследований и консультация терапевта. Обязательно проводится флюорография органов грудной клетки, электрокардиография для мужчин старше 36 лет и женщин старше 45 лет, определение общего холестерина и глюкозы в крови, маммография, ПСА-тест, измерение внутриглазного давления. Если по итогам первичного результата скрининга не выявляется отклонений в состоянии здоровья, диспансеризация на этом заканчивается. Если у пациента были выявлены отклонения, то второй этап диспансеризации проводится для уточнения состояния здоровья человека с помощью дополнительных методов обследования. Он может включать консультации узких специалистов. Также на втором этапе для людей старшего возраста предусмотрен дополнительный объем медицинских исследований и консультаций невролога, офтальмолога и хирурга. Прошедшим диспансеризацию выдаётся паспорт здоровья, где указаны заключения врачей и даны индивидуальные рекомендации.

Просмотров:63 Ежегодно в Красноярском крае диспансеризацию проходят около 500 тысяч взрослых жителей. Это позволяет значительно улучшить раннюю диагностику злокачественных новообразований, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний лёгких и риска их развития.Диспансеризация проводится бесплатно во всех поликлиниках края по участковому принципу, для каждого взрослого жителя края 1 раз в 3 года. В текущем году пройти диспансеризацию нужно всем, кому исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.Для раннего выявления онкологических заболеваний, таких как колоректальный рак и рак молочных желез, добавлены исследования, которые рекомендуется проходить 1 раз в 2 года вне основной диспансеризации, начиная с 49 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Также вне срока обязательной диспансеризации любой житель может пройти профилактический осмотр. Таким образом, современная система организации осмотров предлагает ежегодную проверку своего здоровья по разным профилактическим программам.В крае с января по октябрь 2018 года диспансеризацию прошли более 376 тысяч человек (80,5%). Из общего количества заболеваний медики впервые выявили более 20 тысяч случаев. Из них наибольшая доля, взятых на диспансерное наблюдение, – болезни системы кровообращения – 62,9 %. Далее следуют новообразования – 61,6%, болезни органов дыхания – 53,3%, инфекционные и паразитарные болезни – 49,9%, болезни мочеполовой системы – 32,7%, болезни крови и кроветворных органов – 32,7%, болезни органов пищеварения – 29,1%, болезни эндокринной системы – 26,3%, сообщили в краевом минздраве.По итогам выявления отдельных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний взяты на диспансерное наблюдение 7183 человека – 1,9% завершивших первый этап.Скрининг проходит в два этапа. На первом этапе предусмотрен определенный объем обязательных исследований и консультация терапевта. Обязательно проводится флюорография органов грудной клетки, электрокардиография для мужчин старше 36 лет и женщин старше 45 лет, определение общего холестерина и глюкозы в крови, маммография, ПСА-тест, измерение внутриглазного давления. Если по итогам первичного результата скрининга не выявляется отклонений в состоянии здоровья, диспансеризация на этом заканчивается.Если у пациента были выявлены отклонения, то второй этап диспансеризации проводится для уточнения состояния здоровья человека с помощью дополнительных методов обследования. Он может включать консультации узких специалистов. Также на втором этапе для людей старшего возраста предусмотрен дополнительный объем медицинских исследований и консультаций невролога, офтальмолога и хирурга.Прошедшим диспансеризацию выдаётся паспорт здоровья, где указаны заключения врачей и даны индивидуальные рекомендации.