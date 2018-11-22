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22 ноября 2018, 11:34



Член совета директоров «Норникеля» Роджер Маннингс стал лауреатом XIII Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель комитета по аудиту совета директоров».

«Роджер Маннингс является признанным экспертом в области финансов и аудита с многолетним опытом в данной сфере», — отметил партнер PwC Алексей Окишев на вручении награды. Принимая награду, Роджер Маннингс сказал: «Для меня большая честь получить подобное признание. Задача председателя — обеспечить необходимые компетенции и общий подход к работе комитета, а также создать для членов комитета все условия для конструктивной работы, в том числе по проведению внутреннего контроля в рамках сферы ответственности, определенной советом директоров. Применение своих компетенций и профессионального опыта, в свою очередь, является обязанностью каждого члена комитета», — подчеркнул он. «Я высоко ценю предоставленную мне возможность быть председателем комитета по аудиту, а также членом высшего руководства в компании «Норникель» — мировом производителе палладия и платины», — добавил лауреат. Роджер Маннингс — независимый директор, член совета директоров «Норникеля», возглавляет комитет по аудиту и устойчивому развитию, является членом комитета по бюджету металлургической компании. Роджер Маннингс также является независимым директором в АФК «Система» и ПАО «Лукойл». Национальная премия «Директор года» учреждена в 2006 году Ассоциацией независимых директоров и PwC, с 2009 года соорганизатором премии является Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия отмечает директоров за личный вклад во внедрение высоких стандартов корпоративного управления.

Просмотров:139 Торжественная церемония награждения прошла в Москве в ходе VIII Всероссийского форума по корпоративному управлению.Принимая награду, Роджер Маннингс сказал:Роджер Маннингс — независимый директор, член совета директоров «Норникеля», возглавляет комитет по аудиту и устойчивому развитию, является членом комитета по бюджету металлургической компании. Роджер Маннингс также является независимым директором в АФК «Система» и ПАО «Лукойл».Национальная премия «Директор года» учреждена в 2006 году Ассоциацией независимых директоров и PwC, с 2009 года соорганизатором премии является Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия отмечает директоров за личный вклад во внедрение высоких стандартов корпоративного управления.