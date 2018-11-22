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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:58 Гоголь нам в помощь. 1 и 2 декабря в Норильском Заполярном театре драмы пройдет премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя
17:42 Школа актерского мастерства открылась в Норильске при поддержке Агентства развития Норильска
16:43 В Норильске под суд отправится мужчина, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.
16:33 Почти 80 млн рублей незаконно растратило Красноярское отделение Пенсионного фонда России.
16:09 Уже сегодня вечером станут известны победители Всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова». Однако интрига раскроется только 23 ноября - в день закрытия фестиваля.
15:30 Вернулась домой через неделю. В Норильске во время прогулки ветром унесло йоркширского терьера.
14:45 Специалисты Роскачества рассказали, как выбирать красную икру.
14:33 С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников повысятся на 4,3 процента. Соответствующая строка расходов уже запланирована в бюджете Норильска на 2019 год.
13:50 В норильские дворы вышло 25 единиц техники, которой предстоит устранить снежные заносы, образовавшиеся за два дня пурги.
13:16 Штормовое предупреждение и ограничения на кайерканской автодороге сняты.
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