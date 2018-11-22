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22 ноября 2018, 12:11

Красноярцы стали жить на год меньше, норильчане – на четыре месяца.


Причиной уменьшения среднестатистического показателя жизни в Красноярске стало загрязнение воздуха. Такие данные опубликовали ученые Института энергетической политики Чикаго. На сайте появилась интерактивная карта мира, где каждый желающий может посмотреть, как вредные выбросы влияют на продолжительность жизни.
Показатель снижения длительности жизни в Красноярске — один год, по России в целом — полгода, а для севера Красноярского края — Норильска и Дудинки «всего» четыре месяца, сообщает ИА 1- Line.
Фото:prmira.ru

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    Список новостей

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 21 ноября 2018 
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13:00   В эту субботу, 24 ноября, в музее Норильска открывается предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест». 12:42   Оргкомитет КЭФ-2019 утвердил даты проведения мероприятия.
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09:31   Полицейские поймали 35-летнюю норильчанку с наркотиками. 09:16   Квалификационный экзамен на должность главы фонда капремонта сдали лишь трое из 12 претендентов.
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 20 ноября 2018 
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