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22 ноября 2018, 12:11



Красноярцы стали жить на год меньше, норильчане – на четыре месяца.

Показатель снижения длительности жизни в Красноярске — один год, по России в целом — полгода, а для севера Красноярского края — Норильска и Дудинки «всего» четыре месяца, сообщает ИА 1- Line. Фото:prmira.ru

Просмотров:163 Причиной уменьшения среднестатистического показателя жизни в Красноярске стало загрязнение воздуха. Такие данные опубликовали ученые Института энергетической политики Чикаго. На сайте появилась интерактивная карта мира, где каждый желающий может посмотреть, как вредные выбросы влияют на продолжительность жизни.Показатель снижения длительности жизни в Красноярске — один год, по России в целом — полгода, а для севера Красноярского края — Норильска и Дудинки «всего» четыре месяца, сообщает ИА 1- Line.Фото:prmira.ru