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22 ноября 2018, 12:19



«Норильский никель» и «Газпром-ЮГРА» померятся силами.

Прямая трансляция встреч будет доступна в YouTube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России. Начало – в 16.30 (мск) и 13.00 (мск) соответственно.

Просмотров:153 Матчи состоятся в рамках седьмого тура Суперлиги в Югорске 23-24 ноября. У норильчан на данный момент 16 набранных очков и шестая строчка турнирной таблицы. У югорчан, которые по итогам прошлого сезона завоевали золотые медали чемпионата, – 20 очков и четвертое место. При этом за всю историю противостояний команды провели между собой 66 игр, в которых «Норникель» победил в 19, а «Газпром-ЮГРА» - в 36. Разница забитых и пропущенных мячей – 260:220 в пользу югорчан.Прямая трансляция встреч будет доступна в YouTube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России. Начало – в 16.30 (мск) и 13.00 (мск) соответственно.