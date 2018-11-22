Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
22 ноября 2018, 12:19

«Норильский никель» и «Газпром-ЮГРА» померятся силами.


Матчи состоятся в рамках седьмого тура Суперлиги в Югорске 23-24 ноября. У норильчан на данный момент 16 набранных очков и шестая строчка турнирной таблицы. У югорчан, которые по итогам прошлого сезона завоевали золотые медали чемпионата, – 20 очков и четвертое место. При этом за всю историю противостояний команды провели между собой 66 игр, в которых «Норникель» победил в 19, а «Газпром-ЮГРА» - в 36. Разница забитых и пропущенных мячей – 260:220 в пользу югорчан.
Прямая трансляция встреч будет доступна в YouTube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России. Начало – в 16.30 (мск) и 13.00 (мск) соответственно.

Просмотров:153
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 22 ноября 2018 
17:58   Гоголь нам в помощь. 1 и 2 декабря в Норильском Заполярном театре драмы пройдет премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя 17:42   Школа актерского мастерства открылась в Норильске при поддержке Агентства развития Норильска
16:43   В Норильске под суд отправится мужчина, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения. 16:33   Почти 80 млн рублей незаконно растратило Красноярское отделение Пенсионного фонда России.
16:09   Уже сегодня вечером станут известны победители Всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова». Однако интрига раскроется только 23 ноября - в день закрытия фестиваля. 15:30   Вернулась домой через неделю. В Норильске во время прогулки ветром унесло йоркширского терьера.
14:45   Специалисты Роскачества рассказали, как выбирать красную икру. 14:33   С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников повысятся на 4,3 процента. Соответствующая строка расходов уже запланирована в бюджете Норильска на 2019 год.
13:50   В норильские дворы вышло 25 единиц техники, которой предстоит устранить снежные заносы, образовавшиеся за два дня пурги. 13:16   Штормовое предупреждение и ограничения на кайерканской автодороге сняты.
13:15   За прошедшие сутки с улиц и дорог Большого Норильска вывезено более семи тысяч тонн снега. Снегоуборка ведется в штатном режиме. 12:52   Журналисты северных территорий обсудят проблемы Арктики.
12:19   «Норильский никель» и «Газпром-ЮГРА» померятся силами. 12:11   Красноярцы стали жить на год меньше, норильчане – на четыре месяца.
11:34   Член совета директоров «Норникеля» Роджер Маннингс стал лауреатом XIII Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель комитета по аудиту совета директоров». 10:35   В Красноярском крае продолжается диспансеризация населения.
10:21   В Норильске четвертый день сохраняется штормовое предупреждение, но погода уже значительно лучше. 10:14   «Норникель» принимает участие в форуме «Дни Арктики в Москве».
10:03   Пассажирам, летевшим из Москвы, пришлось провести время в Нижневартовске. 09:57   В Норильске началась масштабная уборка снега.
09:52   Ведущие туроператоры России оценивают туристический потенциал Таймыра.

 21 ноября 2018 
16:56   Стоимость обучения в автошколах страны вырастет в 2019 году. В Норильске повышение уже произошло. 16:11   В Норильске задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на аптеки.
14:34   Норникель стал победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». 14:27   Сильная метель в Норильске стала причиной семи ДТП. В трех пострадали люди.
13:07   После небольшой передышки норильчан ждет новый штормовой фронт, по силе не уступающий предыдущему. 13:03   «Хорошие песни» споют 1 декабря в культурно-досуговом центре «Юбилейный».
13:00   В эту субботу, 24 ноября, в музее Норильска открывается предновогодний фестиваль мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест». 12:42   Оргкомитет КЭФ-2019 утвердил даты проведения мероприятия.
10:50   «Подъемные» для приезжих в Норильск специалистов увеличены, расходы городского бюджета на школьное питание сокращены, а налог ... 10:34   Депутат норильского горсовета Нина Шпетная станет представителем уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.
09:31   Полицейские поймали 35-летнюю норильчанку с наркотиками. 09:16   Квалификационный экзамен на должность главы фонда капремонта сдали лишь трое из 12 претендентов.
09:08   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.

 20 ноября 2018 
19:11   Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России» 17:52   Иван Клочков, пострадавший 11 ноября в ДТП возле Родины, поделился с журналистами «Заполярной правды» подробностями аварии и рассказал о своем самочувствии
17:41   На сайте великиеимена.рф продолжается голосование по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске лидирует имя Николая Урванцева 17:14   Типомания как явление - в норильском кинотеатре
17:12   Мать, избившую малыша до разрыва печени, отправили в колонию на пять лет. Это в два раза меньше, чем запрашивал прокурор города Норильска 16:43   За что ответит виновный? В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором пострадали четыре пешехода.
16:08   Всероссийский фестиваль аудиовизуальных искусств «Полярная сова» стартовал сегодня в Норильске. 15:08   Полицейские Норильска изъяли у местного жителя 23 свертка с наркотиками.
15:04   Норильчанка хотела купить щенка, но попалась на удочку мошенников. 15:00   Бой крысам. Дом на ул. Талнахской, 35, станет площадкой для эксперимента в Норильске по изменению схемы удаления мусора из МКД.
14:52   Норильские полицейские оказывают помощь водителям в условиях сильной метели. 14:31   Норильский клуб вязальщиц «Радуга» сделал теплый подарок малышам, которые раньше времени появились на свет.
13:44   Найден живым. Пропавший в сентябре красноярец добирался автостопом до Казахстана. 12:48   Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон сумму в два раза больше его стоимости.
12:32   В Норильске подвели итоги «Большого Аргиша». 12:17   В Норильске в эти минуты проходит заседание сессии горсовета.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх