Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2018, 12:52



Журналисты северных территорий обсудят проблемы Арктики.

Презентация масштабного мероприятия прошла на форуме «Дни Арктики в Москве», сообщают Вести- Ямал. «Мы намерены наладить взаимодействие в информационной сфере с тем, чтобы сделать пространство российской Арктики единым», - рассказал Алексей Снегирев, председатель Союза журналистов Ямала.

Просмотров:132 Международный медиаконгресс «Арктический медиамир» пройдет в Салехарде в начале декабря. Больше 200 представителей СМИ из 26 стран будут обмениваться опытом и обсуждать актуальные для северных территорий вопросы: проблемы экологии, сохранение культуры и традиций аборигенов Севера, сотрудничество между странами.Презентация масштабного мероприятия прошла на форуме «Дни Арктики в Москве», сообщают Вести- Ямал.